Konya'da, sanayi sitesinde yangın

Yasin URAL/ KONYA, (DHA)- KONYA´da, sanayi sitesinde, otomotiv yedek parça imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede atölyeyi saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 13.00 sıralarında, otomotiv yedek parçası üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan yanıcı maddelerin bir anda alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüdü. İmalatha, tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Yasin URAL
2021-11-13 14:15:17
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