Petrol ürünleri bulunan iş yerindeki yangın korkuttu

Konya'da sanayide petrol ürünleri bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bulunan içeride petrol ürünleri bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevreye sıçramadan söndürdü. İş yerinde bulunan petrol ürünlerinin de dışarıya aktığı görüldü.



"Büyük bir yangın önlendi"

Yangını gören Niyazi Dündar, “Bir anda sesler geldi yangın var diye. Kapıya çıktığımızda aşırı derecede parladığını gördük. Normal bir yangına benzemiyordu. Hemen arkasından arkadaşlar itfaiyeyi aradı. Yangına acil müdahale edildi. Kısa sürede söndürüldü. Şu anda ayağımızın altında mazot akıyor. İçeride petrol ürünleri varmış. Gerçekten çok büyük bir yangın önlendi” dedi.

Muhammet Güdücü de, “Bir anda dumanları gördük. Yangının olduğunu bildik. İçeriden malzemeleri çıkartmaya yardımcı olduk. İçeride petrol ürünleri var. Büyük bir yangın önlendi. Yan taraflara sıçrama ihtimali yüksekti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyük bir yangın önlendi” şeklinde konuştu.

Yangının olduğu iş yerine komşu olduklarını belirten Latif Işık ise “Hemen çıktık, alevleri gördük. Müdahale etme şansımız olmadı çok. Ama sağ olsun itfaiyemiz hemen yetişti. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Yaklaşık 1112 tane itfaiye geldi. Kısa süre içerisinde söndürüldü” diye konuştu.

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