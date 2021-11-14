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Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği Lastik ustası Osman Doğan: “Hava sıcaklığının 10 derece altına düşmesiyle kış lastiklerini taktırın"

İHA

Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği Lastik ustası Osman Doğan: “Hava sıcaklığının 10 derece altına düşmesiyle kış lastiklerini taktırın"

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik başladı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilere gelmeye başladı. Lastikçi Osman Doğan, işlerde hareketliliğin başladığını belirterek, “Fiyatlar malum doların artışıyla biraz yüksek. Ama şu an lastik satışlarımız yoğunlaşmaya başladı” dedi. Osman Doğan, “Fiyatlar, 13 jant 300 liradan bin 500 liraya kadar lastiğimiz var. Çeşitli lastikler olduğu için fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Kış aylarında havanın 10 derece altına düştüğü anda takmamız gerekiyor. Kış lastiğinin amacı illa karda lastik takmak değildir. 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız zorunlu hale gelmiş olmalı. Bunun sebebi ise lastiğin kauçuk oranı yani lastik üzerindeki dişler biraz daha yumuşadığı, yol tutuşu olduğu için daha sağlıklı sürüş olur. Frenleme mesafesi daha azalıyor aracın” ifadelerini kullandı.
Doğan, “Kış belli malum havalar soğumaya başladı. Bununla beraber 1 Aralık’ta kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar bu işlemi son güne bırakmadan yani yoğunluk olmadan daha erkenden yavaş yavaş gelmelerini istiyoruz. Kar lastiğinde ince çizgiler var bunlara biz vakum deriz bunlar önemli. Onların vakumu ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur, herhangi bir sıkıntı olmaz. Kış lastiği zaten marka marka değişir. Müşterilerimiz bütçesine göre alıp kış lastiğini kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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