AK Parti’den ‘Teşkilat Akademisi’ eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den ‘Teşkilat Akademisi’ eğitimi

İHA

AK Parti’den ‘Teşkilat Akademisi’ eğitimi

AK Parti ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından Konya’da ‘Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Merkez Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı’nın Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Konya’da yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve MKYK Üyesi Menderes Türel, 25. Dönem İstanbul Milletvekili Uğur Işılak ve Genel Merkez ArGe Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

“2023’te daha güçlü ses vereceğiz”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitim programında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 20 yıl içerisinde büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Angı, “20 yıl önce Genel Başkanımızın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta önemli mesafeler kat ettik. Yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün dünyaya baktığımız zaman maalesef adaletin olmadığına, mazlum coğrafyalarda kan ve gözyaşının dinmediğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün mazlum coğrafyaların sesi olan bir Türkiye ve onun lideri var. Ülkemiz türlü zorlukların aşılmasındaki başarıları ile dünyaya örnek teşkil ediyor. Türk devletleri arasındaki iş birliğinin bir teşkilata dönüşüyor olması yeni dünyada adaletin tesis edileceğinin umutlarını çok daha güçlendiriyor. Bizler de Konya teşkilatları olarak dün olduğu gibi bugün de heyecana ortak olmak, bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı etmek, 2023 seçimlerinde çok daha güçlü bir ses vermek ve 2053 ile 2071’e de çok daha emin adımlarla yürünecek zeminin hazırlanması için gece gündüz çaba içerisindeyiz. Cenabı Allah’ın izni ve aziz milletimizin büyük desteğiyle bu kutlu yürüyüşte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

81 ilde gerçekleştirilecek
Genel Merkez ArGe Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ise, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’nın 81 ilde 93 bin teşkilat mensubunun katılımlarıyla gerçekleştirileceğini vurguladı. Tolu, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi illetini uzun süre yaşamak zorunda kaldık. Bütün Anadolu’yu karış karış gezen teşkilatlarımız da maalesef bu dönem eve kapanmak zorunda kaldı. Pandemiden yavaş yavaş kurtulmaya başladığımız anda genel merkezimizde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın emri ve talimatlarıyla bu dönemden sonrası için çok ciddi bir hazırlık yaptık. Yaklaşık 4 ay süren bir hazırlığın neticesinde 81 ilde 93 bin teşkilat mensubumuzu bir araya getirerek hem gündem hem teşkilat hem de belediye çalışmalarına ilişkin yeni bir donanımla 2023 seçimlerine hazırlık için startı verdik. Eğitim çalışmalarımızın tüm teşkilat mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

6 ayrı başlıkta sunum
Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden eğitim programında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 'Sessiz Devrimler Çağı', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'Sosyal Politikalar', Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider', AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve MKYK Üyesi Menderes Türel 'Reformcu AK Belediyecilik' ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili Uğur Işılak 'Motivasyon' sunumunu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gözaltındaki FETÖ yöneticileri konuştu, 467 şüpheli tespit edildi Etkin pişmanlıktan yararlanan 10 şüphelinin ifadeleri sonucunda 467 şahıs tespit edilirken, bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa tespit edildi
YEREL HABERLER Gözaltındaki FETÖ yöneticileri konuştu, 467 şüpheli ...
Meram’da Turgutreis evleri’nde temel atılıyor
YEREL HABERLER Meram’da Turgutreis evleri’nde temel atılıyor
Innopark’a Sanayi Bakanı Varank’tan ödül
YEREL HABERLER Innopark’a Sanayi Bakanı Varank’tan ödül
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi; 70'i aktif kamu görevlisi
YEREL HABERLER FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi; 70'i aktif ...
Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği Lastik ustası Osman Doğan: “Hava sıcaklığının 10 derece altına düşmesiyle kış lastiklerini taktırın"
YEREL HABERLER Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği Lastik ustası ...
Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 ...
Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı
YEREL HABERLER Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı
Bakan Yanık: “2021 sonunda veya en geç 2022 başında engelli atamalarını yapmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Yanık: “2021 sonunda veya en geç 2022 başında ...
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Petrol ürünleri bulunan iş yerindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Petrol ürünleri bulunan iş yerindeki yangın korkuttu
Konya'da, sanayi sitesinde yangın
YEREL HABERLER Konya'da, sanayi sitesinde yangın
Meram’ın kardeş şehri Mutki Belediyesi’nden ziyaret
YEREL HABERLER Meram’ın kardeş şehri Mutki Belediyesi’nden ziyaret
14 yaşındaki çırağa yanlış tıraş dayağı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çırağa yanlış tıraş dayağı
KONESOB’ta Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama Projesi’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER KONESOB’ta Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama ...
"Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Konya’da başladı
YEREL HABERLER "Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Konya’da ...
Konya Kızılören’de depremin izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Konya Kızılören’de depremin izleri silinmeye ...
Akşehir Belediyesinin yaptırdığı 4 atölye binasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinin yaptırdığı 4 atölye binasında ...
Ereğli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Ereğli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
Başkan Pekyatırmacı sanat akademisinde derse katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı sanat akademisinde derse katıldı
Akşehir protokolünden emniyet kemeri denetimi
YEREL HABERLER Akşehir protokolünden emniyet kemeri denetimi
Ereğli'de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
YEREL HABERLER Ereğli'de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Konya'da depreme dayanıklı olmayan eski belediye binasında yıkım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da depreme dayanıklı olmayan eski belediye ...
Karatay Belediyesinden öğrencilere "Kariyer Rehberi Planlama" defteri
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden öğrencilere "Kariyer Rehberi ...
Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu Konya’nın Ilgın ilçesinde 2 bin 700 hektar alana sahip Çavuşcu Gölü kuraklığa teslim oluyor
YEREL HABERLER Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.