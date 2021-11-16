Babasının çırak olarak verdiği mesleği 59 yıldır devam ettiriyor Konya’da 59 yıldır fırın küreği üreten Büyüközkan: "Mesleğe rağbet eden azaldı, yapan da kalmadı"

Konya’da 59 yıl önce babası tarafından marangozluğa çırak olarak verilen Muzaffer Büyüközkan, 59 senedir fırın küreği üretiyor. Büyüközkan, mesleğe rağbet eden gencin olmadığını ve kaliteli ağaç ürünleri bulamadıklarını söyledi.

Konya’nın en eski fırın küreği imalatçılarından birisi olan 72 yaşındaki Muzaffer Büyüközkan, oğluyla birlikte mesleğini sürdürüyor. 59 yıldır gürgen ağacından fırın küreği imalatı ile uğraşan Büyüközkan, mesleğe rağbet edenin azaldığını, yapanın da kalmadığını söyledi. Fırın küreği imalatı işine nasıl başladığını anlatan usta Büyüközkan, "İlkokulu bitirdikten sonra bir yıl da ortaokula gittim. Fakat ağacı çok sevdiğim için, ben dedim sanata gideceğim. Babam beni 1962 yılında marangozluğa verdi. İşte o günden beri ağaçla uğraşıyoruz. Daha önce başka işler yapıyorduk, şu anda 30 seneye yakın ağırlıklı olarak fırın küreği yapıyoruz. Buna benzer üniversitedeki talebelere yapılacak işlerinde kullanılması için malzemeler yapıyoruz. Sini, oklava, baston gibi şeyler yapıp, satıyoruz" dedi.



“Mesleğe rağbet eden azaldı, yapan da kalmadı"

Mesleğe gençlerin rağbet etmediği ve çırak bulamadıklarını vurgulayan Muzaffer Büyüközkan, “Mesleğe rağbet eden azaldı, yapan da kalmadı. Onun için biz şu anda rağbetteyiz, işimiz iyi şükür elhamdülillah. Çırak da bulamıyoruz, bu işi yapmaya hevesli bir çocuk gelmiyor. Benim kendi çocuğum var, onunla beraber çalışıyoruz şimdilik. Ayakta kaldığımız müddetçe devam edeceğiz nasip olursa. Benden sonra çocuğum var o devam edecek. Ama ondan sonra ne olur bilemem” şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır mesleğini severek yapan ve şuan mesleğindeki zorlukları aktaran 59 yıllık fırın kürek ustası Büyüközkan “Şu anda meslekte bizim için en zor olan kalite ağaç bulmak. Maalesef yakıldı, yıkıldı, kesildi. Birçok ağaç yurt dışından geliyor. En büyük sıkıntımız kaliteli ağaç bulmak. Bizim kullandığımız ağaçlar en kalitelisi olmak zorunda. Sıradan bir ağacı kullanamayız, olmaz. Çünkü malzememiz çok ince olduğu için, bir de ateşin içine giriyor fırına dayanmıyor. Onun dışında fazla bir sıkıntımız yok. Ağaç bulursak küreğimizi yurt dışına dahi gönderiyoruz. Fakat iyi ağaç bulamıyoruz” diye konuştu.

Küreğin yapılış aşamalarını anlatan Büyüközkan “Ağaç biçiliyor, kuruyor, inceltiliyor, eğilen eğiliyor kalanlarını kullanıyoruz. Ondan sonra burada sapını takıyoruz. Zımparalıyoruz, temizliyoruz ve müşteriye veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.