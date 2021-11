Meram’da TÜBİTAK kitaplıkları açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 152 okulda hazır hale getirilen TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol sonucu 152 okulda oluşturulan kitaplıklar için tören düzenlendi. Meram İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, ilçede öğrenim gören öğrencilerin başarısı için Meram Belediyesinin hep yanlarında olduğunu kaydetti.



“Bu kitaplıklar zirveden bırakacağımız kar topu olacaktır”

Yapılan yatırımlar arasında belki de en kıymetli olanların arasında eğitim yatırımlarının olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleceğimizin teminatı ve mimarları olacak çocuklarımızla, ülkemizin en değerli bilim kuruluşu TÜBİTAK’ın yayınlarını buluşturacak kütüphanelerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Meram’ın 152 okuluna kazandırdığımız bu kitaplıklarımızda bulunan 32 bin 406 yayınla çocuklarımıza bilimi ve kitapları sevdirmeyi amaçladık. Bir fitili ateşleme görevini yani çocuklarımızda bilime ve bilim tarihine karşı bir ufak kıvılcım yakması bile gelecek için bize umut verecektir. Bu fitil bir domino etkisi oluşturacaktır. Bir kartopunu zirveden bırakırsınız da zirveden aşağıya büyüye büyüye gider ya. İşte bu kitaplıklar zirveden bıraktığımız ilk kartopu olacak inşallah. Büyüye büyüye geleceğin bilim adamlarını, geleceğe yön verecek fizikçilerini, matematikçilerini, mühendislerini, astronomlarını yetiştirecektir. Kitaplıklar Meramımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun.Bu çalışmamızda bizlere destek veren ülkemizin güzide kurumu TÜBİTAK’a ve Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Konyamız bilim ve teknolojinin merkez üssü olma yolunda ilerliyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, bir medeniyetin okuyarak, yazarak, bilimle, felsefeyle kültürünü güçlendireceğini ve yükselteceğini belirterek “Özellikle son 20 yılda ülkemizin her köşesinde kütüphaneler çocuklarımızla buluşturuldu. Gençlerimizin kitaplara kolaylıkla ulaşabilmesi bizim için önemli bir konu. Bunun için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki kitap demek eğitim demek, eğitim demek daha güçlü bir Türkiye demektir. Bugün Konyamız kütüphanelerin aktif bir şekilde kullanılması noktasında oldukça iyi bir durumda. TÜİK verilerine göre şehir kütüphanelerinde doluluk oranı en fazla olan il Konyamız. Eğitime dair tüm projelere bugüne kadar destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte yıkımını gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Belediye binamız Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapacak. Bununla ilgili proje çalışmalarımız bitti. İhale süreciyle birlikte en kısa sürede yapım aşamasına geçeceğiz. Konya endüstri ve ticaret bölgemizde TÜBİTAK’ın bir yatırımı da olacak. Bu da inşallah şehrimize hayırlı olur. Bu yatırımla birlikte Konyamız inşallah bilim ve teknolojinin merkez üssü olma yolunda ilerliyor. Bugün açılan kütüphanelerimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde görüş belirtti.



“Kitap, insanoğlu var oldukça önemini devam ettirecek”

Dünya ülkeleri arasında kitap okuma oranlarında geride olduğumuzu belirten Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ise, “Bir kitap aşığı olarak görev yaptığım yerlerde kütüphanelerin sürekli açık olması ve hizmet vermesi için büyük emek sarfettim ve güzel neticeler aldık. Tüm mahallerimizin genelinde kütüphane, özelinde ise etüt merkezi şeklinde alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Kütüphane açmak çok değerli ancak bunları kullanışlı hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle etüt merkezlerimizde hızlı ve sürekli okumayı, çabuk kavramayı öğretebilecek bir proje faaliyeti içerisindeyiz. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet’in kütüphane konusunda ‘Eğer bir beldeyi, bir şehri değiştirip elinizde tutmak istiyorsanız 3 tane şeye önem verin. Birincisi çok güzel bir kanalizasyon sistemi yaparak şehrin bütün kirliliğini temizleyin. İkincisi hamamların yapın insanlar bedenen temizlensin. Bir diğeri ise kütüphaneler yapın zihinler sürekli tazelensin sürekli üretsin’ şeklinde önemli bir deyişi var. Çünkü kitap ve kütüphane her zaman önemini devam ettiriyor. Öyle görünüyor ki insanoğlu var oldukça bu da devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor bu verimli çalışmaların devam etmesini diliyorum" dedi.



“Konya’dan başlayan süreç tüm Türkiye’ye yayılıyor”

Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, pandemi dönemi başlamadan önce kitapların yerleşimini gerçekleştirdiklerini belirtirken “Meram ve Karatay Belediye Başkanlarımız Türkiye için örnek bir girişimde bulundular. Bu çalışmamızın ardından farklı illerimizde de aynı süreç yaşandı. Biz gittiğimiz her yer de bu projeden ve belediyelerimizin verdiği destekten bahsediyoruz. Bu projeyi biz önermedik, belediyelerimizden gelen bir teklifti. Bizim için eğitime dair bu projeyi anlamlı kılan bu teklifti. Bu proje çok güzel bir şekilde büyüdü. Milli Eğitim Bakanlığımızın “Türkiye’de Kitapsız Okul Kalmasın” projesi kapsamında TÜBİTAK kitaplıklarımız tüm ülkemize yayılmış olacak. Dolayısıyla Konya’dan başlayan süreç tüm Türkiye’ye yayılıyor. TÜBİTAK olarak Konya’da yaptığımız bir çok faaliyetimiz var. Bilim Merkezi Türkiye’de bir ilk olmuştu. Diğer şehirlerimizde faaliyete geçen ve geçecek Bilim Merkezleri ile alakalı bizlere görüşümüz sorulduğunda Konya’yı örnek gösteriyoruz. Konya’daki öğrencilerimizde yapılan yatırım ve projelere karşılık veriyor. TÜBİTAK yarışmaları ve TEKNOFEST’te öğrencilerimizin gösterdikleri başarılar dolayısıyla tebrik ediyorum. Konya’da yerel yönetimlerimizle, kurumlarımızla öğrencilerimize bir şeyler sunmaya çalışıyoruz ve öğrencilerimiz de buna çok güzel bir şekilde karşılık veriyor. Bizleri buraya davet ederek böylesine önemli bir projeye öncülük eden Meram ve Karatay Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Tüm kurumlarımız el ele veriyor”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da projenin önemine dikkat çekerek, “Son yıllarda yapılan en güzel işlerden bir tanesi şehrin kalbine, eski fuarın yerine İl Halk Kütüphanesi’nin kurulması oldu. Salgın sürecinden önce bu kütüphanemiz 24 saat açıktı ve yer bulunamıyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyemizin olduğu yer yıkılıyor ve orası Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden biri olacak. Konya’ya da bu yakışır. Tüm kurumlarımız el ele vererek kütüphanelerin çoğalması ve buraların daha işlevsel hale gelmesi için çaba sarfediyor. Bizim dönemimizde okullarda kitaplıklar olmasına rağmen kilitli tutulurdu. İşte şimdi koridor kitaplıkları kuruluyor. Tüm öğrencilerin kolayca kitaba, bilgiye ilime ulaşmasına imkan tanınıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışa geçilirken katılımcılar, oluşturulan Akıl Zeka Oyunları sınıfında TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandalcı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Ülkü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

