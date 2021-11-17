Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

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Caninin evi de şoke etti!

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Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA´da, hava almak için çıktığı balkonda bastığı beton zemin çökünce 5 metre yükseklikten düşen Ayşe Akbaş (59), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi'nde meydana geldi. Hava almak için evinin korkulukları olmayan balkonuna çıkan Ayşe Akbaş, bastığı beton zemin çökünce 5 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Akbaş´ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayşe Akbaş´ın cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-11-17 11:09:16



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