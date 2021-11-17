Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)

HASTA BABASINI ZİYARETE GİDİYORMUŞ
Konya'da otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla hayatını kaybeden sürücü Orhan Karaca (44) ile oğulları Muhammet Emin Karaca (11) ve Emirhan Karaca'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyüne gönderildi. Yaralılardan eşi Hatice Karaca, kızları Tuğba (14) ve Azra Karaca'nın (5) kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde oldukları belirtildi. Küçük Azra'nın beyin kanaması geçirdiği aktarıldı.
İzmir'de yaşayan Orhan Karaca'nın ailesiyle birlikte hastalanan babasını görmek için memleketleri Nevşehir'in İnallı köyüne gittikleri öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-11-17 12:04:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.