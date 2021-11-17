Konya'da karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü

Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA´nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında AkşehirAfyonkarahisar yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Davut Taktak yönetimindeki 42 FCM 79 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, İsmail Kuzucu´nun kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi. Davut Taktak ile İsmail Kuzucu´nun cansız bedenleri, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ
2021-11-17 17:14:49
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