Akıllı Şehir Konya’da Metaverse çalışmaları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Uydu Destekli Tarımsal Alan Analiz Uygulaması, İspanya’nın Barselona şehrindeki Akıllı Şehir Fuarı’nda düzenlenen yarışmada Enerji ve Çevre kategorisinde New York ve Lahey şehirleri ile birlikte finale kalarak alanında en başarılı üç projeden biri oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İspanya’da düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı kapsamında 46 ülkeden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada Uydu Destekli Tarımsal Alan Analiz Uygulaması ile Enerji ve Çevre kategorisinde Amerika’nın New York ve Hollanda’nın Lahey şehirleriyle birlikte finale kalma başarısı gösterdi. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi için Barselona’da bulunan UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akıllı Şehirler Fuarı’na da katıldı. Fuarda dünyanın tanınmış teknoloji firmalarının ve çok sayıdaki girişimcinin uygulamalarını tanıttığını belirten Başkan Altay, “Ayrıca tüm dünyadan katılımcıların olduğu bir yarışma gerçekleşiyor. Türkiye’den finale kalmayı başaran tek proje Konya Büyükşehir Belediyemizin enerji ve çevre konusunda hazırladığı proje oldu. İnşallah bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Metaverse konusunda çalışmaya başladık"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her alanda öncü olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Akıllı Şehir uygulamalarıyla ilgili birçok çalışmayı bugüne kadar hayata geçirdik, bundan sonra da önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Şu anda tüm dünyada ‘metaverse’ ve ‘şehircilik’ konuları konuşuluyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez ‘metaverse’ konusunda çalışmaya başladığımızı ilan etmek istiyorum. İnşallah bununla birlikte Konya’mızın öncü projelerini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Metaverse kavramında; varlıkların ve süreçlerin tümünün dijital ortama 3 boyutlu olarak taşınması hedeflenmektedir. İnsanlar fiziki uzaklık fark etmeksizin diğer insanlarla bir araya gelebilecek, binaları ve eserleri 3 boyutlu olarak inceleyebilecek, gerçek dünyadaki gibi pek çok faaliyeti bu ortamda gerçekleştirebilecektir. Metaverse; blockhain, NFT, web 3.0, yapay zeka, bigdata gibi günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan veya gelişmekte olan teknolojilerin bir araya gelmesi ile oluşan yeni bir 3 boyutlu dijital dünya olacaktır.

