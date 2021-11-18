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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş'a vatandaşların ziyaretleri sürüyor

İHA

Başkan Kavuş'a vatandaşların ziyaretleri sürüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, girişimleri sonucu önümüzdeki süreçte doğalgaz kullanmaya başlayacak 4 mahalleden ilki olacak Aydoğdu Mahallesi sakinlerini ağırladı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleri ve aldığı sorumluluk sonucunda Meram’ın doğalgaz kullanamayan 4 mahallesinin doğalgazı kullanabilmelerinin önü açılmıştı. Bu dört mahalleden doğalgaza kavuşacak ilk mahalle olan Aydoğdu Mahallesi sakinleri, Başkan Mustafa Kavuş’u makamında ziyaret ederek girişimleri için teşekkür ettiler. Aydoğdu Mahalle Muhtarı Mehmet Başçetin’in ve mahalle sakinleri, Başkan Kavuş’un fedakarane gayretleri olmasa uzun yıllar daha doğalgaz kullanmalarının mümkün görünmediğini ifade ederek kendisine minnettar olduklarını belirttiler.
“Bu imkandan ilk olarak aydoğdu mahallemiz yararlanacak”
Geçtiğimiz günlerde Alparslan Mahallesi’nin yaptığı ziyaretin ardından, Aydoğdu Mahallesi sakinlerinin kendisine teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ziyaretlerin kendisini onurlandırdığını ve gururlandırdığını ifade ederek, “Kendilerine hizmetkar olmak adına göreve geldiğim hemşehrilerimin ortaya koyduğumuz hizmetten memnuniyet duyup buraya kadar teşekkür etmek için gelmeleri kadar mutluluk verici başka ne olabilir ki?” diye konuştu.
İmar uygulamaları tamamlanmasına rağmen dönüşüm çalışmalarının başlamadığı mahallelerin ve bölgelerin doğalgaz imkanından yararlanabilmesi için önemli bir sorumluluğun altına girdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “İmar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açılmasını sağlayan torba yasayı fırsat bilerek, doğalgazın olabildiğince fazla konutta kullanabilmesi için kolları sıvadık. Öncelikle 4 mahallemiz bu imkandan yararlanacak. Bu dört mahallenin ilki de Aydoğdu Mahallesi olacak inşallah. Hatta aksilik yaşanmazsa bir gösterge olarak Aydoğdu Mahallemizde bazı konutlara bu kış sezonunda gaz verilmesi sağlanacak. Pek çok vatandaşımız diğer yakıtlara nazaran daha uygun olan ve çevre kirliliğinin en önemli çözümü sayılan doğalgazı kullanmaya başlayacak. Mahallelerimize ve Meramımıza hayırlı olsun.”

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