Konya’da canlı mühre ile yasak avlanmaya 28 bin 500 lira ceza

Konya'nın Hüyük ilçesinde, canlı mühre ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 2 kişiye toplamda 28 bin 500 liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Hüyük İlçesi Kıreli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin av koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kıreli Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 8 kaya güvercini ile 1 adet saz delicesi, tuzak, dürbün ve muhtelif av malzemeleri ele geçirildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen araçtaki 2 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun farklı maddelerinden toplamda 28 bin 500 liralık idari para ve tazminat cezası uygulanırken, canlı mühre olarak kullanılan yabani kuşların ise yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

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