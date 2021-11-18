Savunma Sanayinin kalbi Konya'da atıyor 6. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savunma Sanayinin kalbi Konya'da atıyor 6. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı

İHA

Savunma Sanayinin kalbi Konya'da atıyor 6. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk sanayicisinin cesaretinden övgüyle bahsederek, “Yurdun birçok noktasında saklı kalmış kabiliyetlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. İşte bugün bunun için Konya’dayız. Türkiye’de sanayicimiz çok cesur” dedi.
Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi sektöründe ana yüklenici ve tedarikçi firmaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Kütükcü’den ana sanayiye yatırım daveti
Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma ve havacılık sanayinde Türkiye’nin en başarılı illerinden birisi olduğunu vurguladı. Kütükcü, Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının ilkinin 2014 yılında düzenlendiğini, aradan geçen 7 yılda Konya’nın sektördeki ihracatının 7 kattan fazla artarak 232 milyon doların üzerine çıktığını aktardı. Kütükcü, Konya’nın şu anda Savunma ve Havacılık Sanayii’nde Türkiye’nin 4. büyük ihracatçısı olduğunun altını çizerek, şehrin son dönemde aldığı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bizim sektördeki en motive edici hayallerimizden biri, Konya’mıza bir ana sanayi yatırımı kazandırmaktı. Şehir olarak bu hayalimizi hep birlikte gerçekleştirdik. 24 Konyalı girişimcimizin ortaklığı ile Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızı şehrimize kazandırdık. Bu fabrikamızın da yer aldığı 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanımızın imzası ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Burada Türkiye Silah Test Merkezi’nin de bir yatırımı onaylandı, yatırım süreci fiilen başladı. İnşallah TÜBİTAK’ımız da, Konya Teknoloji Endüstri Bölgemize yatırım yapacak. Ben bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak şuna yürekten inanıyorum ki, Konya’mızın yüksek katma değere odaklanan bu yatırım yolculuğu, Allah’ın izni ile yeni yatırımlar ile taçlanmaya devam edecek. Ben bu vesileyle savunma sanayi başta olmak üzere, teknoloji üreten tüm ana sanayileri Konya’mıza yatırıma davet ediyorum. Gelin Konya’ya yatırım yapın, birlikte büyüyelim” dedi.
Konya’nın savunma sanayine yönelik yeni hedefleri olduğunu aktaran Başkan Kütükcü, Konya’yı Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatında Türkiye’nin 3. büyük ili yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ayrıca şu anda 3 olan Konyalı ana yüklenici firma sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yine Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde 160 olan onaylı tedarikçi arasındaki 22 Konyalı sanayici sayımızı iki katına çıkarmayı da öncelikli hedef olarak belirledik. Bu hedeflerimize ulaşmak için biz Konya Sanayi Odası olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Savunma Sanayii Başkanlığımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağına canı gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Konya Valisi Vahdettin Özkan da, tüm sektörlerde olduğu gibi savunma sanayi alanında da uluslararası arenada rekabet gücünün çok önemli olduğunu söyledi. Özkan, savunma sanayinin gücünün artması için emek veren, fedakarlık yapan, sermayeleri ile seferber olan herkese teşekkür etti.

“Yeni yatırımları çekmeye gayret ediyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi alanında yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’lere yükseldiğini, ithalat bağımlısı olan Türkiye’den, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelindiğini söyledi. Silah sektörü ve makine sektörü alanında Konya’nın önde gelen illerden olduğunu belirten Büyükdede, “Söz konusu sektörlerde pazarlarında lider olan firmalar yer alıyor. Bunlardan bazıları kendi markaları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunumlar yapıyorlar. Konya bölgesinin en büyük ihracat pazarlarından olan savunma sanayi ihracatı geçen yıla göre iki katına çıktı. Sektör dünyada birinci oldu” diye konuştu.

"Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, öncü bölgelerden biri olacak"
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da, sanayi üretiminin büyümeye katkı sunduğunu, 23 yılın en yüksek noktasına ulaşıldığını söyledi. Üretmeye devam eden sanayiciler sayesinde ihracata ve üretime dayalı büyüme trendinin devam edeceğini aktaran Altunyaldız, Konya sanayisinin başarısından söz ederek, “Konya 2020 yılının tamamında yaptığı ihracatı bu yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdi. Yıl sonunda 3 milyar dolar hedefini yakalama heyecanını yaşıyoruz. Savunma sanayi alanında Konya’mızı kutlamak istiyorum. Bu alanda 232 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın tedarik unsurlarını Anadolu’ya yaymak için çalıştığını dile getiren Altunyaldız, “Başkanlığımız tedarik unsurlarını Anadolu’ya yaymak, üretimi sadece savunma sanayi şirketlerimizin değil, onları destekleyecek bir üretim ekosistemi ile tüm Türkiye’ye üretim ve tedarikte entegre etme sistemini kurup, başta Konya’mız olmak üzere tüm Türkiye’ye yayma iradesi gösteriyor. Yine burada Aselsan, ülkemize bir model olacak şekilde, bir model oluşturdu. Konya’da fabrikamızı kurduk. Türkiye Silah Test Merkezi yine bir model oluyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin Türkiye’de öncü bölgelerden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye, dünyanın en iyileri arasında olmalı"
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de, ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konu haline geldiğini aktardı. Türkiye’nin 18 yıldır savunma sanayi alanında yakaladığı başarının artan bir ivme ile devam ettiğini aktaran Demir, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere ve jeopolitik konumu gereği bundan çok daha iyi yapmasının bir gereklilik olduğunu çok net görüyoruz. Geleceğe yeniliklerle beraber yürüyeceğiz. Bunu şiar olarak önümüze koymamız gerekiyor. Geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyileri arasında olması gerektiğini bunun mutlak bir şart olduğunu vurguluyorum. O bakımdan bazı alanları kendimize hedef seçip o alanda, teknoloji derinliğini yakalamamız, sahaya oyun değiştirici, bizi üstün kılıcı bazı unsurları devreye koymamız gerekiyor. Türkiye’de sanayicimiz çok cesur. Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayi tek başına başarılı olamaz. Üniversiteler başarılı değilse, uzun soluklu sürdürülebilir başarı yakalamak mümkün değil” şeklinde konuştu.
Yurdun birçok noktasında saklı kalmış kabiliyetlerin ortaya çıkarılması gerektiğini ve bunun için Konya’da bulunduklarını aktaran Demir, şunları söyledi: “5 yıl önce Türkiye’nin kendi tasarladığı bir piyade tüfeği dahi yoktu. Artık kendi ürettiğimiz tüfekler, hava savunma sistemleri, çeşitli mühimmatlar, muhtelif menzilli roketler var. Uzaya da ulaşmış durumdayız. Bunlar bize cesaret vermeli. Ancak daha çok mesafe yürümemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bunun için bugün buradayız. Yurdumuzun her köşesinde saklı kalmış, gözden kaçmış hiçbir kabiliyetin geride bırakılmaması, bu yürüyüşün milli mücadele yürüyüşü olması gerektiğin vurgulamak için buradayız” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından 5 farklı alanda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzaları sonrasında Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi ana yükleniciler ile Konya ve şehir dışından 90’ın üzerinde ana yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçinin stant açtığı sergi salonlarının açılışı yapıldı. Açılışa katılan heyet daha sonra sergi salonlarını gezerek, firmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan ...
Konya’da canlı mühre ile yasak avlanmaya 28 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da canlı mühre ile yasak avlanmaya 28 bin 500 ...
Başkan Kavuş'a vatandaşların ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş'a vatandaşların ziyaretleri sürüyor
Sarı Nokta hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Sarı Nokta hastalığına dikkat
Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması ...
Akıllı Şehir Konya’da Metaverse çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Akıllı Şehir Konya’da Metaverse çalışmaları başlıyor
Akraba ziyaretine giden kadın, üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı
YEREL HABERLER Akraba ziyaretine giden kadın, üst kattaki komşu ...
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Konya'da karşı şeride geçen kamyonet, otomobile ...
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobille çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobille ...
Prematüre çocuklar için pasta kestiler
YEREL HABERLER Prematüre çocuklar için pasta kestiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meram’a ‘MEG’ ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meram’a ‘MEG’ ödül
Selçuklu'da doğaya 17 bin yeni fidan kazandırıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da doğaya 17 bin yeni fidan kazandırıldı
Konya Büyükşehir kesintisiz su hizmeti için önemli bir çalışma daha yapacak
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir kesintisiz su hizmeti için önemli ...
Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü ...
Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Meram Çamlıbel yeniden cazibe merkezi olacak
Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)
YEREL HABERLER Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü ...
Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü
Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine ...
Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü ...
Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı Otomobil direğe çarpıp hurdaya döndü: 3 ölü, 3 yaralı Konya’daki kazada otomobilin motoru yerinden fırladı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı ...
Refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü, 5 yaralı 
YEREL HABERLER Refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilin motoru ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e Gençlik Faaliyetleri ödülü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e Gençlik ...
AK Parti'li Etyemez: Kuraklık nedeniyle göçler olabilir
YEREL HABERLER AK Parti'li Etyemez: Kuraklık nedeniyle göçler ...
Karatay Belediyesinden emniyete araç desteği
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden emniyete araç desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.