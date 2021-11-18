NEÜ BİTAM’ın açılışı yapıldı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilim ve Teknoloji AraştırmaUygulama Merkezi’nin (BİTAM) açılışı törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımı ile gerçekleştirilen BİTAM’ın açılışı NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde yapıldı. Törene NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve KSO Başkanı Memiş Kütükcü de katıldı.

BİTAM hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında 2015 yılı Resmi Gazete ilanıyla BİTAM’ın kurulduğunu belirtti. 2015 yılından itibaren Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi binasına hizmet veren birimin yeni binasına 2020 yılında taşındığını anlatan Cem Zorlu, “3 bin metrekarelik alanda 12 laboratuvar, 28 cihaz odası, 2 seminer odası, 1 toplantı odası, 1 öğrenci yaşam merkezi ve idari odalar bulunmaktadır. 15 akademik personel ve 8 idari personel burada görev yapmaktadır. Birimimizde 45 adet cihaz bulunup, farklı alanlardaki talepler doğrultusunda çok sayıda analiz hizmeti verebilmektedir. Güncel rakamlara göre Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle birlikte toplam 4,3 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 25 milyon TL’si Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin öz kaynakları tarafından sağlanmıştır. Bu cihazlarla başka üniversitelerdeki ARGE birimleri olmak üzere sanayi kuruluşlarında da analiz hizmeti verilmektedir” dedi.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde döküm, polimer, çelik ve makine endüstrisine yönelik olarak oluşturulan mekanik test laboratuvarlarının akreditasyon sürecinin başladığını ve yakın zamanda tamamlanacağını kaydeden Rektör Zorlu, “Böylelikle bölgedeki tek akredite mekanik test laboratuvarı özelliğini kazanmış olacaktır. Gıda sektöründeki kalite yönetimine yönelik cihazlar da mevcut olan birimimiz içerik ve etken madde analizleri noktasında da analiz hizmeti verebilmektedir. Çevre alanında ise atık yönetimi kapsamındaki ilaç kalıntısı zehirli atıkların tespiti gibi farklı analiz hizmetleri de sunmaktayız. Bioteknoloji alanında bölgede bulunmayan biouyumluluk ve biobozunurluluk testleri için gerekli altyapı da tamamlanmak üzeredir. Bunların yanı sıra yüksek teknolojiye ve katma değere sahip endüstriye hizmet edebilecek elektromikroskobi gibi güçlü ve güncel analiz cihazları da BİTAM’da mevcuttur. TÜBİTAK’ın belirlediği öncelikli alanlar kapsamında organize edilmiş 5 farklı tematik ARGE laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran BİTAM, tematik laboratuvarlarda temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sağlık bilimlerinden farklı alanlardaki öğretim üyeleri ve araştırmacılara aktif olarak görev vermektedir. Bu tematik laboratuvarlarda 1 tane Avrupa Birliği projesi, 4 tane TÜBİTAK projesi, 1 KOSGEB ve 1 tane de ROKETSAN ortaklı dış proje yürütülmektedir. Bunların yanı sıra kurs, sertifika, etkinlik ve buna benzer eğitimsel ve toplumsal katkıya yönelik faaliyetler de gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de, teknolojinin ilerlemenin ve gelişmenin motoru olduğunu ifade ederek, “Doğru kullanılan bilim ve teknoloji, insanlığa fayda ve mutluluk getirme yönünde büyük adımlar attırmasına sebep. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve özellikle de bizim ilgilendiğimiz istiklal, istikbal mücadelemizin esası olan savunma sanayi ve teknolojilerinin de esasında bu bilim ve teknoloji atılımları olması gerekiyor. Bunların da üretildiği yer başta üniversite. Üniversitenin de ürettiği bilgi ve ileri teknoloji altyapısının da oluştuğu yer üniversitenin sınıfları, laboratuvarları, öğrencileri, hocaları. Bu anlamda da bu laboratuvarın üniversitemize, ülkemize önemli katkılarda bulunacağından eminiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle BİTAM’ın açılışı yapılırken, İsmail Demir ve beraberindeki heyet merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Demir daha sonra savunma sanayi üniversite buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek onların sorularını cevapladı.

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