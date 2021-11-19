Başkan Kavuş: “Katılımcı ve birlikte yönetim anlayışıyla çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek, ihtiyaçları ve sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş uzak yakın demeden ilçeye bağlı tüm mahalleleri ziyaret etmeye ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Uluırmak Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi. İlgili teknik ekiple gerçekleştirilen ziyarette Uluırmak Mahalle Muhtarı Sedat Eser’de Kavuş ve ekibine eşlik etti.

Uluırmak Mahallesi’nde vatandaşları ve esnafları da ziyaret eden Başkan Kavuş, onların talep ve beklentilerini de dinledi. Mahalle sakinlerine yaptıkları tüm çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Kavuş, ‘katılımcı belediyecilik ve birlikte yönetim’ anlayışının en güzel uygulamalarından biri olarak gördüğü için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini ziyadesiyle önemsediğini kaydetti. Bu nedenle göreve başladığı günden bu yana uzak yakın demeden tüm mahalleleri periyodik zaman aralığında ama aksatmadan ziyaret ettiğini ve hemşehrilerini dinlediğini ifade eden Başkan Kavuş, “Çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın temelini esasında bu görüşmeler ve istişareler oluşturuyor. Genel hizmet çerçevesini hemşehrilerimizle yaptığımız bu görüşmeler oluşturuyor. ‘Gönül Belediyeciliğinin temeli de budur. Biz yapmak istediğimizi, hedefimizi ve yatırımlarımızın mahalleye kazandıracaklarını ya da bir şey yapılacaksa neden yapılacağını, yapılamayacak bir şey varsa neden yapılamayacağını anlatıyoruz. Hemşehrilerimiz de sıkıntısını, derdini, beklentisini, talebini anlatıyor. Belediyeciliğin en güzel tarafını yaşıyoruz. Bu kapsamda bugün Uluırmak Mahalle Muhtarımızla birlikte hemşehrilerimi ziyaret ettim. Biz yapacaklarımızı, onlar beklentilerini anlattılar. Bu ziyaretlerde bizlere eşlik eden muhtarlarımız ve teknik ekibimizle birlikte mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda çalışma programımıza alacağımız işleri de konuşuyoruz ve planlamalarımızı yerinde yapıyoruz. Meram’a büyük yarar sağladığını düşündüğümüz bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğim” diye konuştu.

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