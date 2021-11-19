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Başkan Altay 2022’de Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını yürütecek

İHA

Başkan Altay 2022’de Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını yürütecek

Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik tarafından düzenlenen Dünya Bölgeler Forumu’na katıldı.
Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’de birliğin dönem başkanlığını yapacak. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Bölgeler Forumu’na katılan Başkan Altay, katıldığı toplantılarda özellikle iklim değişikliği alanında yerel yönetimler olarak yapabilecekleri konuları istişare ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Ayrıca bölge olarak çalışmalarımızı burada ifade etme imkanı bulduk. Konya’nın bu tür toplantılarda temsil edilmesini önemsiyorum. Hem yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz hem de ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeleri burada tüm dünyaya duyurma imkanımız oluyor. Toplantıda önemli bir gelişme daha oldu. İnşallah 2022 Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını devralacağız” açıklamasını yaptı.
Dünyanın her yerinden gelen insanlara Konya modeli belediyeciliği anlatmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Altay, dünyaya Konya modeli belediyeciliği anlatmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. UCLG Dünya Bölgeler Forumu’nda da konuşan Başkan Altay, pandeminin, bölgesel çatışmaların ele alınmasında, sosyal diyaloğun oluşturulmasında, insan hareketliliğinin bölgesel bir hak olarak desteklenmesinde ve herkes için kamu hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel yönetimlerin önemini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattığını kaydetti. Başkan Altay, “Bölgesel yönetimler, sosyal ve bölgesel uyumu korumanın; inovasyonu, dijital dönüşümü, yeşil altyapıyı hızlandırmanın, tüm dünya ile yeni bir ilişki kurmanın anahtarıdır. Kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmaz. İyileşme; politikalarımızı, önceliklerimizi ve kalkınma modellerimizi yeniden gözden geçirmek için bizleri çağırıyor” ifadelerini kullandı.
“Zamanımızın en büyük krizleriyle başa çıkmak adına yetki alanlarımızı aşan zorlukları ele alabilmek için daha fazla bölgesel koordinasyona ihtiyacımız var. Sistemlerimizin gerçek dönüşümlerini ancak bu şekilde ortaya çıkarabiliriz” diye konuşan Başkan Altay, “UCLG'nin bu forumu ile belediyecilik hareketimiz, bölgelerin özel zorluklarını ve benzersiz potansiyellerini ve ortak hedeflerimize ulaşmadaki dönüştürücü rollerini kabul ederek daha da güçleniyor. UCLG, kuruluşundan bu yana yerel ve bölgesel yönetimlerin iş birliğinin önemini yinelemektedir” dedi.
Dünya Bölgeler Forumu'nun sonuçlarının devletler, dünya ve insanlar için kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, “UCLG'nin kolaylaştırdığı uluslararası belediyecilik hareketinde hepimizin kalbi bir olarak atıyor. Hep birlikte daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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