Selçuklu’da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları” kapsamında Selçuk Sanayi Camisi’nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi

Selçuklu Belediyesinin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan “Cuma Buluşmaları” her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Horozluhan Mahallesi Selçuk Sanayi Cami oldu. Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.



“Cuma Buluşmaları ile ilçemizin nabzını tutuyoruz”

Hemen her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizle Cumanın bereketine ortak oluyoruz. Her geçen gün büyüyen ilçemizde her alanda hizmet sağlarken yeni planlamalarımızı da mahallemizin ve ilçe sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızla istişarelerimiz ve vesile olarak Cuma bereketini yaşadığımız buluşmalarımıza devam edeceğiz. Konyamız ve sanayimizin büyük çoğunluğunun bulunduğu ilçemiz üretim yaparak ülke ihracatına önemli katkılar sağlayarak ekonomimize destek oluyor. Tüm dünyanın ekonomi olarak sınavdan geçtiği bu günlerde hem Konya’mız hem de ülkemiz üreterek zorlukların üstesinden gelecek buna inancımız tam” şeklinde konuştu.

