Konya'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" farkındalık etkinliği

Konya'da Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Tüm dünyada 20 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da "Farkındalık Etkinliği" ile kutlandı. Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara anahtarlık, rüzgar gülü, tişört, puzzle, satranç, bileklik ve 300 TL değerinde Ta WingTshu eğitim çekinin de aralarında olduğu 5 bin adet hediye dağıtıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikle, farkındalık oluşturmanın yanı sıra, çocukların temel hakkı olan yaşama, koruma, gelişim ve katılım hakkı konusunda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amaçlanıyor.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, İl Müdür Yardımcısı Zeki Şen, Konya İl Koordinatörleri Fatma Tutuk ve Zahide Aybüke Ötgün, yakından ilgilendikleri çocuklara hediyelerini dağıttı.

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