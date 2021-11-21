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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca kazanan Meram oluyor”

İHA

Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca kazanan Meram oluyor”

Konya’nın merkez Meram ilçesinin 2022 yılı projelerini masaya yatırıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş bir önceki toplantıda öngörülen yatırımların büyük bir başarı ile gerçekleştirildiğini belirtti.
Önce KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir ve beraberindeki daire başkanlarıyla bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KOSKİ ve Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında Meram’da gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirerek, 2022 yılı planlamalarını ve ilçe genelinde yapılacak çalışmaları görüştü. Başkan Mustafa Kavuş, kurum olarak diğer kurum ve kuruluşlarla ortaya koydukları sıkı iletişim ve etkileşim sayesinde yakalanan uyumun Meram’a her açıdan değer kazandırdığına vurgu yaparak, “Tüm kurumlarla uyum içinde çalışınca kazanan Meram oluyor. Uyum içinde çalıştığımız ve en büyük desteği aldığımız kurumların başında Konya Büyükşehir Belediyesi ve büyükşehir belediyesine bağlı işletmeler geliyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü ile yaklaşık bir yıl önce yaptığımız görüşmede hemşehrilerimin taleplerini ve beklentilerini iletmiş ve bunların çözümü için bir yol haritası belirlemiştik. O gün yapımını hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi de 2022 yatırım planlamaları için bir araya geldik. Yaptığımız tüm planlamaları önümüzdeki toplantıya kadar gerçekleştirecek şekilde bir takvim oluşturacak, hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamış olacağız. Bu noktada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve ekibine Meram için gösterdikleri özel hassasiyet için tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir de, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un ilçe için duyduğu hizmet heyecanının kendilerini de heyecanlandırdığını ve şevklendirdiğini ifade ederek, “Karşılıklı istişarelerimiz yıl boyunca kesintisiz devam ediyor. Bu istişarelerden yola çıkarak öncelikle geçtiğimiz yılın değerlendirmesini ve gelecek yılın planlamasını yaptığımız bu toplantıları mutad hale getirdik. Böylelikle çalışmalarımızda çok güzel bir uyum ve koordine yakalıyoruz. Neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı kararlaştırıyor ve ona göre hızlı bir şekilde yatırımımızı yapabiliyoruz. Yakalanan bu uyumlu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızdan çok dua alıyoruz. Bu nedenle bu çalışmaları ve toplantıları bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir ve daire başkanları ile de bir araya gelen Başkan Kavuş, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Meram’a yapılan ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları da görüştü. Sadece KOSKİ ile değil tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bir önceki yılın değerlendirmesi ve bir sonraki yılın planlamasını yaptığımız görüşmelerimizde ilçemize yapılacak yatırımların planlamasını yapıyoruz. Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız ve daire başkanlarımız ile de bir araya gelerek Meram’da yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Planlanan çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi’nin Meram’a yatırımları konusunda 2022 yılı 2021 yılından daha verimli bir yıl olacak inşallah” diye konuştu.

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