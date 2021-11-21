Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı



Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da para meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi, Baba Nimetullah Sokak'ta meydana geldi. S.R.. M.R., Z.K. ve K.U. ile Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, S.R. tabancayla Alihan K.'yi başından, M.R. ise Muhammet Mehmet Y.'yi farklı yerlerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan yaralılardan Alihan K., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne, Muhammet Mehmet Y. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan bıçak ve tabancaya ise el konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-11-21 15:23:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.