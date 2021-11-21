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Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı

DHA

Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor'un bakanlıkla birlikte yürüttüğü  'Yeşil tribün' projesine destek verenlere maç öncesi yayınlanan videoyla teşekkür etti. Bakan Kurum, ''Bugün hep birlikte çevremizin ve doğamızın korunmasını için on binlerce plastik atığını, atık kumbaralarına bırakarak, Konya tribünlerini Türkiye'nin ilk yeşil tribünü yapıyoruz. Ben bu iklim dostu projeye hayata geçiren Konyaspor yönetimine ve muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum'' dedi. 
İttifak Holding Konyaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa 'Yeşil tribün' projesi başlattı. Projeye destek vermek için yeşil-beyazlı taraftar, 17-19 kasım tarihleri arasında 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi yanına kurulan çevre standına bıraktı. Atık şişeleri teslim edenlere, stant görevlisinden alacakları makbuz ile Passolig gişesinden maç bileti yüklendi. Projeye destekleyen taraftar bugün oynanan İttifak Holding Konyaspor Çaykur Rizespor maçını izleme şansı oldu. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, maç öncesi statta yayınlanan video ile projeyi destekleyen taraftara teşekkür etti. Kurum, ''Bugün hep birlikte çevremizin ve doğamızın korunması için on binlerce plastik atığını, atık kumbaralarına bırakarak, Konya tribünlerini Türkiye'nin ilk yeşil tribünü yapıyoruz. Ben bu iklim dostu projeyi hayata geçiren Konyaspor yönetimine ve muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
Konyaspor'un sezon başından itibaren gösterdiği başarılı performansa da değinen Kurum, ''İnanıyorum Konyaspor 100'üncü yılında başarıdan başarıya koşacak. İklim değişikliğinde hep birlikte sahadayız'' ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarın plastik atıkları getirmesi 
-Teslim etmesi 
-Konyaspor Başkanının örnek olmak için plastik atıkları kumbaraya atması 
-Maç öncesi yayınlanan Bakan Kurum'un mesajı DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-11-21 16:09:46

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