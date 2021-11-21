Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi ters kanattan atılan pasta topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 10

13. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Boyd’un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

33. dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte yükselen Bolasie’nin yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

38. dakikada Boyd’un ceza yayı üzeri solundan direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Serdar xx, Çekiçi xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi x

Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Oğulcan, Mpoku, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Umar xx, Selim x, Holmen xx, Cemali xx, Baiano xx, Djokovic xx, Boldrin xx, Bolasie xx, Boyd xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Dabo, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango, Alberk, Sabo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Bytyqi (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kart: Ahmet (Konyaspor)

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