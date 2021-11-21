Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan topla kat eden Serdar ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ama kaleci Gökhan gole izin vermedi.
50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar’ın yerden arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki Bytyqi’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
58. dakikada Boyd’un ara pasıyla ceza alanına giren Deniz’in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.
63. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar’ın ceza sahasına çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Mpoku takımının ikinci golünü kaydetti. 20
78. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı ve Serdar önünde kalan topu penaltı noktasındaki Cikalleshi’ye çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
90+4. dakikada orta sahada topu kazanan Abdülkerim beklemeden sağ kanattan ceza sahasına giren Michalak’a pasını gönderdi. Michalak, sert şutuyla kaleci Gökhan’ı mağlup etmeyi başardı. 30

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Oğulcan dk. 80 ?), Hadziahmetovic xx, Serdar xxx (Adil dk. 88 ?), Çekiçi xx (Mpoku dk. 60 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 80 ?), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 88 ?)
Yedekler: Eray, Rahmanovic, Alper, Barış, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Umar xx (Sabo dk. 85 ?), Selim xx, Holmen xx, Cemali xx (Alberk dk. 71 xx), Baiano xx, Dokovic xx (Dabo dk. 71 xx), Boldrin xx (Remy dk. 72 xx), Bolasie xx, Boyd xxx , Pohjanpalo xx (Deniz dk. 53 xx)
Yedekler: Zafer, Yasin, Phiri, Emirhan, Monzango
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Bytyqi (dk. 1), Mpoku (dk. 63), Michalak (dk. 90+4) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ahmet, Abdülkerim (Konyaspor), Holmen (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor ...
Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya indi
YEREL HABERLER Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya ...
Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız aile Konya'da
YEREL HABERLER Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız ...
Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
YEREL HABERLER Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini ...
Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca kazanan Meram oluyor”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca ...
KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi
YEREL HABERLER KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi
Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı: 2 ...
Konya'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Konya'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" farkındalık ...
Zamana ve teknolojiye 20 metrekarelik dükkanında kasetleriyle direniyor
YEREL HABERLER Zamana ve teknolojiye 20 metrekarelik dükkanında ...
55. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: "Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi"
YEREL HABERLER 55. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi Karatay Belediye ...
Meyve suyu paketinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Meyve suyu paketinden uyuşturucu çıktı
'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar çaycı için müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar ...
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği
YEREL HABERLER Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği
Konyaspor’da Sehic ve Rahmanovic ile sözleşme yenilendi
YEREL HABERLER Konyaspor’da Sehic ve Rahmanovic ile sözleşme ...
Konya'da 5 plastik veya cam şişe getirene Konyaspor maçı bileti verildi Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökcen: "Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak adına bu projeye başladık”
YEREL HABERLER Konya'da 5 plastik veya cam şişe getirene Konyaspor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.