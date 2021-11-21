İlhan Palut: “Şampiyonluğu kim istemez ki?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut: “Şampiyonluğu kim istemez ki?”

İHA

İlhan Palut: “Şampiyonluğu kim istemez ki?”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor’u 30 mağlup etkileri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor’un bireysel oyuncu kalitesi olarak potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takım olduğunu dile getiren İlhan Palut, “Bugün Hamza hoca gerçekten birçok hücum silahını sahada birlikte kullandı. Biz zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başında hemen 10 öne geçtik. Ondan sonra ilk yarı biraz daha kontrollü oynamak istedik ya da Rizespor zaten böyle hazırlanmıştı. İstediğimiz tempoya bir türlü ulaşamadık. İkinci yarı 10 dakika böyle devam etti ama 60’dan sonra tekrar oyun hakimiyetini ele alıp çok daha fazla pozisyona girerek güzel bir skorla maçı kazandık. Hücumsal anlamda kendi standardımızı bir şekilde yakaladık ama takım savunması anlamında bugün düşündüğümüzden çok daha fazla pozisyonu Rizespor’a verdik. Açıkçası futbol şansı yanımızdaydı. Gol yemeden bu maçı bitirebildik. Rizespor gerçekten iyi mücadele etti. Bugünkü 3 puan için tabii ki çok mutluyum ama eksiklerimizin farkındayız. Rizespor’u da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum” dedi.

“Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız”
Palut şampiyonluk beklentisi sorusuna ise, “Evet şampiyonluğu kim istemez ki? Ben de isterim. Takımım zirvede kalsın, camiamız sevinsin. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Ama hep söylüyorum, biz dediğimizi yapıyoruz birinci haftadan, ikinci haftadan itibaren. Alabileceğimiz en yüksek puan noktasına gelebilmek için her maça özel bakıyoruz. Ama şunu da sorabilirsiniz; ne zamana kadar maç maç bakacağız? Bu da daha önce de söylediğim gibi ligin son üçte birlik dilimine girildiği zaman sıralamamız, puanımız bize hangi hedefi işaret ediyorsa korkmadan o hedefin peşinden koşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: ...
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor ...
Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya indi
YEREL HABERLER Konya'da devre arasında helikopter ambulans sahaya ...
Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı
Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız aile Konya'da
YEREL HABERLER Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız ...
Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
YEREL HABERLER Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi ülke içinde ve dışında model oluyor
Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir üreticiye lavanta desteğini ...
Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca kazanan Meram oluyor”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Tüm kurumlarla uyumlu çalışınca ...
KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi
YEREL HABERLER KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi
Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yarış yaptığı iddia edilen otomobil ağaca çarptı: 2 ...
Konya'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Konya'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" farkındalık ...
Zamana ve teknolojiye 20 metrekarelik dükkanında kasetleriyle direniyor
YEREL HABERLER Zamana ve teknolojiye 20 metrekarelik dükkanında ...
55. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: "Aşıklık geleneğinin Anadolu’nun en kıymetli kültürel zenginliklerinden birisi"
YEREL HABERLER 55. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi Karatay Belediye ...
Meyve suyu paketinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Meyve suyu paketinden uyuşturucu çıktı
'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar çaycı için müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar ...
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği
YEREL HABERLER Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.