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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: “Oyuncularımdan memnunum”

İHA

Hamza Hamzaoğlu: “Oyuncularımdan memnunum”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor karşısında aldıkları 30’lık mağlubiyet çok kötü görünse de ortaya koydukları mücadeleye bakıldığında oyuncularından memnun olduğunu söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor’a deplasmanda 30 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bir önceki maçta aldıkları galibiyetin moraliyle Konya'ya geldiklerini ifade eden Hamza Hamzaoğlu, “Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Etkili bir oyunlarının olduğunu biliyoruz. Buradan 3 puan, en kötü 1 puanla dönebiliriz diye umutla geldik. Fakat ilk dakikalarda yediğimiz gol bütün planlarımızı değiştirdi. Her şeye rağmen takımım yine reaksiyon gösterdi ve yine mücadele etti. Pozisyonlar bulduk ama maalesef golü bulamadık. Konyaspor hak ettiği bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Oyuncularıma da bir şey diyemem. Belki 30 mağlubiyet çok kötü görünse de, ortaya koyduğumuz mücadeleye baktığımızda oyuncularımdan memnunum. Oyuncularımı gösterdikleri mücadelenin yanı sıra teslim olmadıkları ve maçın sonuna kadar savaştıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

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