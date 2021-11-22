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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi”

İHA

Karatay Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.
Karatay Belediyesinin personeline yönelik olarak düzenlediği hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle, belediye personelinde afet farkındalık eğitimi verildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda AFAD eğitmenleri Yüksel Seyhan, Serdar Gencer ve Abdülmuttalip Tan tarafından uygulamalı olarak yapılan eğitim; Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci, İnsani Yardım ve Yerel Afet Gönüllüleri gibi ana başlıklar altında gerçekleştirildi.
AFAD Konya İl Müdürlüğü Eğitmeni Serdar Gencer, yaptığı sunumda, afet anında panikle değil, bilinçli bir şekilde hareket etmenin önemine değindi. Olası bir afete her zaman hazır olunması gerektiğinin altını çizen Gencer, “Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi afet anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı; riskleri belirleyip riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız” dedi.

“Bu tür eğitimler personelimizi daha donanımlı hale getiriyor”
Toplumdaki afet bilincini yükseltmenin en az kentsel dönüşüm kadar önem taşıdığına dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ sayesinde olası afetler karşısında personelin çok daha da bilinçli ve donanımlı olacağını kaydetti. Başkan Kılca, “Doğal afetlerin zamanını bilemeyiz ama afetler olduğunda onları nasıl karşılayacağımızı bilebiliriz. Yaşanabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmalı ve bu alandaki toplumsal bilinci geliştirmeliyiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de, öncelikle afetlere karşı bilincimizi her alanda artırmak için çalışıyoruz ve personelimize yönelik eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. İstiyoruz ki personelimiz de birer yerel afet gönüllüsü olsun ve hep birlikte Karatay’ımızı ve Konya’mızı afetlere karşı çok daha dayanıklı bir şehir haline getirelim” diye konuştu.

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