Konya'da Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle Gazeteciler Hatıra Ormanı’nda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Beyşehir Yolunun 17. kilometresinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde 3 hektar alanda; 100 alıç, 100 ahlat, 100 badem, 100 zerdali, 100 geyik elması, 500 lavanta, 2 bin karaçam ve 2 bin adet de sedir olmak üzere toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreninde açılış konuşmasını yapan Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, “Yerel, ulusal ve uluslararası basında üzerinde hemfikir olunan nadir konulardan birisi ormanların korunmasıdır. Bu bağlamda Konya’da yer alan basın mensuplarımızla konuyu eylem boyutuna taşıyoruz. Somut katkıda bulunmak üzere Gazeteciler Hatıra Ormanı tesisi için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün bu ormanda lavanta, alıç, ahlat, zerdali, badem gibi fidanlardan oluşan toplam 5 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Yeşil vatan kavramı içinde hem estetik ve güzel bir görünüm hem yabani hayvanlar için besin, hem insanlar için gıda, hem kuşlar için yuva olacak bir orman kuruyoruz. ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes olsun’ diyoruz, hayırlı olsun” dedi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da, geçen yaz birçok orman yangını olduğunu hatırlatarak, “Bunların telafisi ve yeşil kalkınma anlamında biz de bir nebze olsun bu işin içinde varız demek için böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de, iklim krizinin her geçen gün daha da yoğun yaşandığı bu dönemde yeşil bir Türkiye hedefiyle geleceğe bir nefes bırakmak adına anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini aktararak, “Bugün çeşitli fidanlardan oluşan toplamda 5 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Oluşturulacak hatıra ormanıyla ağaç, çevre, yeşil sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra 19 yıldır yürütülmekte olan cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunarak orman varlığının korunması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktayız” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, yeşili, ağacı ve ormanı korumanın, yaşatmanın, çoğaltmanın gencinden yaşlısına herkesin görevi olduğunu kaydederek, Meram’ın ve Konya’nın yeşiline olan katkıdan dolayı herkese teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son dönemde yaşanılan kuraklığın, iklim değişikliğinin doğanın, ağacın, toprağın, suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduğunu ve her zaman doğanın korunması gerektiğini ifade ederek, oluşturulan yeni bölgenin hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de emeği geçen herkese teşekkür ederek, düzenlenen etkinlikle birlikte iklim değişikliği ile mücadele yöntemlerinin topluma farkındalık oluşturma adına son derece önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise fidan dikim töreninde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti ve Konya’ya, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardında dua edildi ve protokol üyeleri ile basın mensupları fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi. Ayrıca alanda bulunan ağaçlara da ahşaptan yapılmış kuş yuvaları asıldı.

