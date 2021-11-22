2 kişinin öldüğü kazaya, yarış yapan sürücü neden olmuş



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya yarış yapan araçların neden olduğu ortaya çıktı. Başka bir araç sürücüsüyle yarışırken kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. (29), gözaltına alınıp tutuklandı.

Kaza, 20 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. İlhan Emirhan Sarışen (18) yönetimindeki otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı (18) hayatını kaybetti, sürücü Sarışen ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, kazaya başka bir araç sürücüsüyle yarış yapan otomobil sürücüsü Mehmet Ö.´nün neden olduğunu belirledi. Mehmet Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle adam öldürme ve trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından mahkemeye çıkarılan Mehmet Ö., tutuklandı. Diğer sürücü hakkında ise `Trafiği tehlikeye düşürme' suçundan işlem yapıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İlhan Emirhan Sarışen da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-11-22 16:38:12



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