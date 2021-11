Selçuk Üniversitesinde 150 öğrenci diş hekimliğine adım attı

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 150 öğrenci, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme” töreninde hekimliğe ilk adımını attı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, öğretim elemanları, öğrenciler ile aileler katıldı. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Türk Sanat Müziği konseri ile başladı. Ardından Prof. Dr. Sema Belli; beyazın saflık, temizlik, güç, güzel ve iyi insanı simgelediğini belirterek, ‘Beyaz Önlüğün Hikayesi’ni anlattı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün hasta bakma ve hekim olma yolunda önemli bir aşama olduğunu kaydetti. Öğrencilere geçmişle bağını koparmadan, gelecek nesillere iyi eğitim vermeleri ve hekimlik mesleğini en iyi şekilde uygulamalarını dileyen Prof. Dr. Aksoy, “Selçuklu’ya payitahtlık yapmış Konya, hoşgörüyü ve değerlerimizi sizlere aşıladı. Selçuk Üniversitesi, eğitim alanında göstermiş olduğu başarılarla kendini ispatlamış bir kurum. Uluslararası standartlarda ve üst düzey eğitim veren bir üniversiteyiz. ‘Bir milletin ahlakı, diş ağrısı gibidir. Ağrıyı hissettikçe o milletin ahlakının çöktüğü ortaya çıkar.’ Bundan dolayı da her zaman öz benliğimize, öz kimliğimize sahip çıkarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bizleri yetiştiren ailelerimizin kıymetini her dönemde baş tacı edeceğimizi biliyoruz. Bunları da Selçuk Üniversitesi olarak öz kimliğimize sahip çıkma adına sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında bize bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin emanetini daha iyi yerlere taşımak için birer nöbetçi olduğumuzu bilmenizi, mesleğinizi de bu şekilde icra edeceğinizi umut ediyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı da diş hekimliğinin tedavi, sanat, estetik ve psikolojiyle iç içe olduğunu söyledi. Beyaz önlüğün sorumlulukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Kalaycı, öğrencilerin diş hekimliği mesleğini her alanda ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

Plaket ve yüksek onur belgesi takdiminin yapıldığı tören, 150 öğrenciye beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.