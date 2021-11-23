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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da her öğretmene bir fidan

İHA

Karatay’da her öğretmene bir fidan

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkemizin fidanlarını büyük bir fedakârlıkla yetiştiren ilçedeki bütün öğretmenlere fidan hediye etti.
24 Kasım Öğretmenler Günü’ için eğitimcilere en anlamlı hediyeyi Karatay Belediyesi verdi. İlköğretim, ortaokul ve lise olmak üzere Karatay’daki 138 okulda görev yapan yaklaşık 6 bin öğretmene hediye edilen fidanlar eğitimcilere tek tek ulaştırıldı.

Eğitimcilerden fidan hediyesi için başkan Hasan Kılca’ya teşekkür
Fidan hediyelerini alan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmayan Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Öğretmenler, “18 milyonu aşan öğrencilerimizi, fidanlarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştirme gayretindeyiz. Karatay Belediyesi de ilçemizdeki bu gayretimizde somut anlamda fidan hediye ettiler. İnşallah yetiştirdiğimiz fidanlarımıza bu fidanı da ekleyerek çaba göstermeye devam edeceğiz. Karatay Belediyemiz her zaman bizlerin, eğitimin yanında oldu. Böyle anlamlı bir günde de anlamlı bir hediyeyle bizi unutmayan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"24 Kasım öğretmenler gününü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamayla bütün eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Başkan Kılca, "Aile, elbette eğitimin başladığı yerdir ve eğer aile güçlüyse toplum da güçlüdür demektir. Aileden sonra ise okullarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz gelir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak buradan hareketle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik. Bu amaçla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimize birer fidan hediye ettik. Meslek hayatları boyunca öğretmenlerimizin okullarımızda yetiştirdiği fidanlara bir fidan da bizler eklemiş olduk. Bir yandan yavrularımızı yetiştirirken şehrimizin ülkemizin daha da güzelleşmesine bir katkı daha sunmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

"Bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir"
Öğretmenlerin bir nesli yetiştirirken tüm insanlığa da adına hizmet yapmış olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, öğretmenliğin toprağa bırakılan bir tohumun filizlenmesi gibi yavrularımızın hayata katılması yolunda büyük bir değer taşıdıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, "Öğretmenlik; sabır, sevgi ve muhabbetle insan yetiştirme becerisidir. Öğretmek; milli ve manevi değerler ışığında bir nesli ihya etmektir, özlenen ve beklenen bir nesli inşa etmektir. Dolayısıyla bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir. Tüm bunların yanı sıra öğretmenlerimiz sadece bir eğitmen değil, aynı zamanda bir mühendis, bir mimar ve bir doktordur. Öyle ki insanı manevi anlamda onarıp inşa etmek, hal ve davranışları ölçüsünde yönlendirmek ve kişiliğini oluşturmasında katkı sunmak paha biçilemez değerdedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde görevlerini hiçbir şekilde ihmal etmeyen öğretmenlerimiz, gerek uzaktan eğitim sistemiyle gerekse yüz yüze eğitimde hep büyük bir gayret içinde oldular. Öğretmenlerimiz, bu çabalarıyla bu zorlu sürecin isimsiz kahramanları arasında olmayı başarmışlardır. Bu vesileyle hem bir yönetici olarak hem de aynı zamanda bir baba olarak bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizin eğitimin sürecine katkı olması bağlamında birçok proje ve yatırımı hayata geçirdik. Eğitim tesislerinin yapımından, bakım ve onarımlarına, okullarımızın bahçelerinin düzenlenmesinden eğitim çağındaki yavrularımızın gelişimlerine katkı olacak daha birçok projeye kadar ilçemizin eğitim kalitesinin yükselmesine destek oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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