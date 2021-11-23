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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu'da okul servisleri denetlendi

İHA

Kulu'da okul servisleri denetlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde çeşitli okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ile minibüsler trafik ekipleri tarafından denetlendi.
Edinilen bilgiye göre, öğrenim gören öğrencilerin taşımacılığını yapan okul taşıtları ve minibüsler trafik ekipleri tarafından denetlindi. Kontrollerde, servis araçlarında istenilen mesleki yeterlilik belgesi, araç muayeneleri, sigortaları, teknik şartlara ve yönetmeliğe uygunluğu ve diğer gerekli evraklar incelendi. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları, araçlara fazladan yolcu ve sivil vatandaşları almamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, araç içerisinde sigara içilmemesi ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Emniyet müdürlüğü trafik yetkilileri tarafından denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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