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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde iki ayrı adreste yapılan aramada bin 100 gram eroin maddesi, 468 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Meram ilçesi Karahüyük Mahallesinde bir araçta yapılan aramada ise bin 24 gram bonzai maddesi ele geçirilerek el konulurken, kent merkezinde 3 kişi gözaltına alındı. Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda ise 2 şahıs Yeni Mahalle Sipahi Sokak üzerinde durduruldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 16.42 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından haklarında işlem yapılan 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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