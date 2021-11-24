Havalar soğudu içliğe rağbet arttı Konya'da tarihi çarşıda içlik satışı yapan Veli Bora: "Sağlık açısından pamuk ya da yün olan içlikleri tavsiye ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalar soğudu içliğe rağbet arttı Konya'da tarihi çarşıda içlik satışı yapan Veli Bora: "Sağlık açısından pamuk ya da yün olan içlikleri tavsiye ediyoruz"

İHA

Havalar soğudu içliğe rağbet arttı Konya'da tarihi çarşıda içlik satışı yapan Veli Bora: "Sağlık açısından pamuk ya da yün olan içlikleri tavsiye ediyoruz"

Son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla içlik satan iş yerlerinde hareketlilik başladı. İçlik satıcıları sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor.
Konya’da havaların her geçen gün soğumasıyla beraber kıyafetler de soğuktan korunmaya yönelik değişiyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.
Konya'da 20 yıldır tarihi Bedesten Çarşısı'nda içlik satışı yapan Veli Bora, soğukların artmasıyla içlik satışlarında artış olduğunu ifade etti. Bora, “Havalar soğuk olmasından dolayı işler biraz daha arttı. Müşterilerimiz talep göstermeye başladı. Özellikle yün iç giyim olarak istiyorlar. Doğal olduğundan dolayı vücudun kuru kalmasını sağladığı için daha çok tercih edilmektedir. Diğer tarafından termal çeşitlerimiz de var, termal içliklerimiz de vücut ısısını dışarıya bırakmadığından dolayı sıcak tutmaktadır. Onun harici polyester, naylon ürünler var, bunları müşterileriniz çok fazla tercih etmiyor. Sağlık anlamında çok uygun değil, o yüzden tavsiye etmiyoruz. Yeni olarak da tavşan yünü ürünlerimiz mevcut. Onlar da vücudun özellikle kuru kalmasını sağlıyor ve terlemeye karşı yaz kış kullanılabilecek bir üründür” dedi.

"Naylon ürünleri tavsiye etmiyoruz"
İçlik tercihleri ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunan Bora, “Müşterilerimize özellikle naylon, polyester olan ürünleri tavsiye etmiyoruz. Bu ürünler sağlık için uygun değildir. Daha çok terleme yapıyor o yüzden pamuk ya da yün olan içlikleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Akrilik, orlon içliklerimiz var onların fiyatları 40 50 TL bandında değişiyor. Yün içliklerimiz yün oranına göre değişiyor, 75 lira ile 110 lira arasında değişiyor. Angora tavşan yünü ürünlerimiz var onların fiyatları da 300 lira civarında. Termal içliklerimiz var 50 70 lira arasında değişiyor. Termallerde de aynı şekilde takım olan ürünlerimiz var onlar da 130 ile 150 civarında değişmektedir. Ayriyeten yün çoraplarımız var. Yün çoraplar da terlemeye karşı sağlıklıdır, özellikle tavsiye ediyoruz. Kış günlerinin vazgeçilmezleri yünlerdir” diye konuştu.
Kışlık ürünleri arasında mestlerin de olduğunu aktaran Bora, “Termal mestler, deri mestler özellikle yeni çıkan bir ürünümüz var. Üç katmanlı termal mest şeklinde ayak ısısını dışarıya salmıyor, dışarıdan içeriye su geçirmiyor. Dağcılar ve komandoların kullandığı özellikle mest olarak kullanılabilen bir üründür. Çorap şeklindedir. Ayakkabının içerisinde kaba durmaz tek olarak kullanılabiliyor, çorapsız olarak da kullanılabilmektedir. Onun harici koyun derisi, kuzu derisi ve dana derisi şeklinde olan mestler var” ifadelerini kullandı.

"Eskiden yünler daha çok tercih ediliyordu"
Eskiden yünlerin daha çok tercih edildiğini anlatan Veli Bora, “Şu anda yün çeşitlerimizi genellikle orta yaş ve üzeri müşterilerimiz tercih etmektedir. Gençler daha çok termal tercih ediyor. Çocuklar için de bu termal yün olan içliklerimiz var. Terleme ve sağlık açısından uygun olduğu için çocuklar için de termal yünler tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.
Her yıl kış aylarında kendine ve çocuklarına yün içlik alan Mustafa Harputlu da, “Kışlık giyeceklerimizi alıyorum. Çok rahat ediyorum. Çünkü diğer ucuz olanlar hani pek iyi olmuyor, iz yapıyor, çabuk deforme oluyor. Ama bundan Allah razı olsun aldığım ürünlerden rahatlıkla kullanabiliyorum. Tavsiye ederim. Yani aileme çocuklarıma torunlarıma hatta İstanbul’daki damadıma dahi buradan alıp gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
YEREL HABERLER Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
YEREL HABERLER Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
Selçuk Üniversitesinde ‘Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde ‘Kanser Tarama Programları ...
Savunmanın devleri KSO’nun organizasyonuna tam not verdi
YEREL HABERLER Savunmanın devleri KSO’nun organizasyonuna tam not ...
Konya’da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı
Kulu'da okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Kulu'da okul servisleri denetlendi
Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
Konya’daki kundaklama anı kamerada
YEREL HABERLER Konya’daki kundaklama anı kamerada
Öğretmenler hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğretmenler hatıra ormanına fidan dikimi ...
Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı
YEREL HABERLER Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı
NEÜ Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı
YEREL HABERLER NEÜ Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı
Karatay’da her öğretmene bir fidan
YEREL HABERLER Karatay’da her öğretmene bir fidan
Başkan Altay: “Konya heyecanla İslami Dayanışma Oyunları’nı bekliyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya heyecanla İslami Dayanışma ...
Aynı mahallede 3 araç kundaklandı
YEREL HABERLER Aynı mahallede 3 araç kundaklandı
Selçuk Üniversitesinde 150 öğrenci diş hekimliğine adım attı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde 150 öğrenci diş hekimliğine ...
Araçlarına çakar taktılar cezayı yediler
YEREL HABERLER Araçlarına çakar taktılar cezayı yediler
Konya’da 3 araç kundaklandı, 1 araç da yandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 araç kundaklandı, 1 araç da yandı
Depremde iki bacağını kaybeden öğretmen 10 yıldır görevinin başında
YEREL HABERLER Depremde iki bacağını kaybeden öğretmen 10 yıldır ...
Ereğli Belediyesi Deri Atölyesi üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Deri Atölyesi üretime devam ediyor
2 kişinin öldüğü kazaya, yarış yapan sürücü neden olmuş
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü kazaya, yarış yapan sürücü neden ...
Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Yarış yaparken iki gencin öldüğü kazaya sebep olan ...
Konya'da Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Konya'da Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 5 bin fidan ...
Konya Büyükşehir’in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in doğa yürüyüşleri ilgi görüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.