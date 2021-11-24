Konya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama



Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 100 gram eroin, 484 gram metamfetamin ve 1 kilo bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde iki ayrı adreste, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bir araçta ve Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 100 gram eroin, 484 gram metamfetamin, 1kilo bonzai, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ

2021-11-24 12:40:11



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