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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi sağlık yatırımlarına bir yenisini ekliyor

İHA

Karatay Belediyesi sağlık yatırımlarına bir yenisini ekliyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sağlık yatırımları kapsamında ilçeye kazandıracağı Aile Sağlığı Merkezi’nin inşası için tüm hazırlıkları tamamladı.
Karatay Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Karakulak Mahallesi’ne kazandırılacak olan ve projesi için gerekli bütün hazırlıkları tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Bin 100 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve toplamda 4 milyon 400 bin liraya mal olacak Karakulak Aile Sağlığı Merkezi; 5 doktor odası, 5 hemşire odası, Gebe İzleme Odası, AşıBebek İzleme Odası, Tıbbi Müdahale Odası, Laboratuvar ve Çok Amaçlı Salon’dan oluşacak.

“İlçemize değer katıyoruz”
Karatay Belediyesinin, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırım yaptığını, sağlık projelerinin de bu kapsamda önemsendiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu doğrultuda ilçenin neye ihtiyacı varsa belediye olarak hazır olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Daha önce yapımını tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, ilçemizin gelişmesine ve hemşehrilerimizin daha modern sağlık hizmeti almasına vesile oldu. Önümüzdeki günlerde Karakulak Mahallemizde temelini atacağımız Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin de buna katkı sunacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni projemizin hem ilçemize hem Karakulak Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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