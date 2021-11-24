Başkan Pekyatırmacı öğretmenlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekyatırmacı öğretmenlerle bir araya geldi

İHA

Başkan Pekyatırmacı öğretmenlerle bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nda eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda eğitim veren öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Sille Baraj Parkı’nda düzenlenen yemekli program SOBE ailesini bir araya getirdi. Program öğretmenler günü dolayısıyla otizmli öğrenciler ve ailelerinin kutlama mesajlarının yer aldığı keyifli ve duygusal slayt sunumu ile başladı. Gecede Başkan Pekyatırmacı ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK yaptıkları konuşmalarda öğretmenlere üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ederek, onların 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. SOBE’nin Türkiye’de bir marka haline geldiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, SOBE’nin yeni yatırımlarla daha da büyüyeceğinin müjdesini verdi. Programa SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK ve SOBE yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

“Büyük bir aileyiz”
Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Öğretmenler Günü vesilesi ile düzenlediğimiz yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. SOBE olarak büyük bir aileyiz ve SOBE’de sizlerin arasında olan muhabbetten ayrıca mutlu oluyoruz. Öğretmenler hayatımızda en çok etkisi olan insanlardır. Ama bunun dışında sizin SOBE’de yaptıklarınızı görünce hakkınızın ödenmeyeceğini ifade etmeliyim. İyi ki varsınız. Hep beraber nice seneler öğretmenler gününü beraber kutlamak dileğiyle hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"SOBE’nin marka değeri her geçen gün artıyor”
SOBE ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz de tabii ki bu kadar geniş, kapsamlı, candan ve büyük bir aileye sahip olduğumuz için mutluyuz. Başta vakıf başkanımız olmak üzere emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, burada görev alan idarecilerimize, bütün aile mensuplarına ve eğitimcilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten SOBE zaten bir markaydı ama marka değeri her geçen gün artıyor. İşte hem kendi eğitim merkezimizin içerisinde yapılan faaliyetlerde hem de dışarıda yapılan faaliyetlerde hem bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma noktasında çok güzel, ciddi faaliyetler yürütülüyor hem de eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini yeni ekibimizle birlikte çok daha verimli bir şekilde devam ettiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah SOBE’mizi önümüzdeki yıllarda yeni eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yanı sıra oluşturacağımız atölyeler ve gündüz bakım merkezimizle ailelerimize de yardımcı olacak, katkı sunacak şekilde büyütmeye geliştirmeye devam edeceğiz. Eğitim ordumuza zaten güveniyoruz. Onlar üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Mezunlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Mezun vermek hakikaten otizmli bireyler için ve otizm merkezleri için çok önemli bir husus. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla çocuğumuzu bu otizmden kurtararak normal hayata katma imkanımız olacak. Bu noktada gayretlerinize, emeklerinize güveniyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel neticelerle hep birlikte olacağız. Tekrar öğretmenler gününüzü tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi sağlık yatırımlarına bir yenisini ekliyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi sağlık yatırımlarına bir yenisini ...
Konya Büyükşehir veri yapay zeka teknolojileriyle toplu ulaşımdaki hizmeti iyileştiriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir veri yapay zeka teknolojileriyle ...
Ereğli Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden eğitime destek
Konya'da Alaaddin Caddesindeki binalar tarihi dokuya uygun hale geliyor
YEREL HABERLER Konya'da Alaaddin Caddesindeki binalar tarihi dokuya ...
Konya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Tanker şarampole devrildi, şoför öldü
YEREL HABERLER Tanker şarampole devrildi, şoför öldü
Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü
Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya itiraz
YEREL HABERLER Tuba'yı öldüren eşine indirimli cezaya itiraz
Havalar soğudu içliğe rağbet arttı Konya'da tarihi çarşıda içlik satışı yapan Veli Bora: "Sağlık açısından pamuk ya da yün olan içlikleri tavsiye ediyoruz"
YEREL HABERLER Havalar soğudu içliğe rağbet arttı Konya'da tarihi ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
YEREL HABERLER Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
YEREL HABERLER Futbolda "Yeşil Tribün" dönemi
Selçuk Üniversitesinde ‘Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde ‘Kanser Tarama Programları ...
Savunmanın devleri KSO’nun organizasyonuna tam not verdi
YEREL HABERLER Savunmanın devleri KSO’nun organizasyonuna tam not ...
Konya’da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı
Kulu'da okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Kulu'da okul servisleri denetlendi
Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
Konya’daki kundaklama anı kamerada
YEREL HABERLER Konya’daki kundaklama anı kamerada
Öğretmenler hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğretmenler hatıra ormanına fidan dikimi ...
Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı
YEREL HABERLER Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı
NEÜ Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı
YEREL HABERLER NEÜ Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı
Karatay’da her öğretmene bir fidan
YEREL HABERLER Karatay’da her öğretmene bir fidan
Başkan Altay: “Konya heyecanla İslami Dayanışma Oyunları’nı bekliyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya heyecanla İslami Dayanışma ...
Aynı mahallede 3 araç kundaklandı
YEREL HABERLER Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.