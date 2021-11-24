Konyaspor’da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig'de başarılı gidişatını sürdüren Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla 14. haftada deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, saha içerisine kurulan parkurda yapılan çabukluk çalışmasının ardından gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak 5’e 5 oyunlar oynadı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.