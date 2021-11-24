Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, mezun olduğu NEÜ’de anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) anıldı.



Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı programda marşlar ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın söylediği türküler seslendirildi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi koridorunda gerçekleştirilen etkinlikte, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hocaları duygularını dile getirdi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Adnan Kılıçarslan, “Aybüke, gözlerinin içi gülen, neşe dolu bir öğrencimizdi. Ne yazık ki kendisini elim bir olay sonucu kaybettik. Öğretmenler Günü’nü artık buruk kutluyoruz. Bir şehit öğretmeni olarak gurur duyuyoruz. Aybüke’mizi anıyoruz, mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Vatan sağ olsun” dedi.



NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Sevinç ise, “Bütün şehit öğretmenlerimiz için üzgünüz. Ancak insanın tanıdığı, bildiği, yetiştirdiği öğrencisi olunca acısı daha büyük oluyor. Onlar sayesinde bu vatan ayakta, onlar sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Hepsini sevgi, saygı, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Ülkemiz için çok değerli olan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı yetiştirmek bizler için bir gurur vesilesi. Ondan ve tüm şehit öğretmenlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun” diye konuştu.



Aybüke öğretmenin kanayan yaraları olduğunu aktaran NEÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Elhan Nayir, “Öğrencilik döneminde tüm öğretmenlerinin sevdiği birisiydi. Eminim ki, öğrencilerinin de sevdiği bir öğretmendi. Çünkü hayat doluydu, yaşama sevinci her daim üst düzeydeydi. Her Öğretmenler Günü’nde burukluk yaşıyoruz. Aybüke öğretmenimizi anarken bir diğer şehit olan öğrencimiz, öğretmen Tufan Baydan’ı da yad etmek istiyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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