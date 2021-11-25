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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili kadınlardan 'kadına şiddet' ile mücadele kararlığı

İHA

AK Partili kadınlardan 'kadına şiddet' ile mücadele kararlığı

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, AK Parti kadrolarının kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını söyleyerek, “Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kadın Kolları tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla 81 il teşkilatında eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, parti il binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğuna değinen Candan, AK Parti kadrolarının kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını ifade etti. Candan, “2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yaptığımız değişiklik ile ‘Töre Nedeniyle’ ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ni kurduk. Kadın Destek Uygulaması (KADES), elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor” dedi.

“Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
"Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir" diyen Candan, “Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendinin de önemle vurguladığı gibi kadına şiddet, insanlığa ihanettir. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü yargı paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir” diye konuştu.

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