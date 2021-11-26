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(ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ligin en iyi takım oyununu oynayan ekiplerden biriyiz

DHA

(ÖZEL) Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ligin en iyi takım oyununu oynayan ekiplerden biriyiz


Duygu KARAKOÇ/KONYA,(DHA)-İTTİFAK Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, şu an Süper Lig'de 3'üncü sırada yer aldıklarını ve ligi de üst sıralarda tamamlayacaklarına inandıklarını belirterek, ''Süper Lig´de en iyi takım oyununu oynayan birkaç ekipten biriyiz. İnşallah biz bunu 38 maçta da gösterdiğimiz takdirde, ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Gönül ister ki, Konyaspor ligi 1´inci sırada tamamlasın; ama bu her zaman söylediğimiz gibi 38 maçın sonunda ortaya çıkacak bir durum. Biz mücadelemizi bu şekilde sahaya yansıttığımız zaman Konyaspor ligi çok üst sıralarda bitirecektir'' dedi. 
Süper Lig'de 26 puanla 3'üncü olarak zirve yarışında yer alan Konyaspor, geçen hafta kendi sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeye devam etti. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımı oluştururken mücadele etme gücüne önem verdiklerini belirtti.
Başarının da bu nedenle geldiğini ifade eden Özgökçen, ''Biz takımı kurarken mücadele etme gücünün üst düzeyde olmasına önem verdik. Takımın başarılı olup olmaması noktasında da antrenmanları izlediğimiz zaman en azından oradaki arkadaşlığı, uyumu gördüğümüz zaman bu takımın uyumlu olabileceğini, bir yerlere gelebileceğini tahmin etmiştik. Gelinen aşama itibariyle baktığınızda Süper Lig´de 3´üncü sırada olan bir takımdan bahsediyoruz. Sıralamadan ziyade burada oynanan oyun değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.
`SÜPER LİG´DE EN İYİ TAKIM OYUNUNU OYNAYAN BİRKAÇ EKİPTEN BİRİYİZ´
Süper Lig´de en iyi takım oyununu oynayan birkaç ekipten birinin de İttifak Holding Konyaspor olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları söyledi:
''Burada çok fazla mütevazı olmak istemiyorum, Süper Lig´de en iyi takım oyununu oynayan birkaç ekipten biriyiz. İnşallah biz bunu 38 maçta da gösterdiğimiz takdirde ligde iyi bir yerde bitireceğiz. Gönül ister ki Konyaspor ligi 1´inci sırada tamamlasın. Ama bu her zaman söylediğimiz gibi 38 maçın sonunda ortaya çıkacak bir durum. Biz mücadelemizi bu şekilde sahaya yansıttığımız zaman Konyaspor ligi çok üst sıralarda bitirecektir. Takımınız başarılı olduğu zaman, sahada iyi oynadığı zaman, galip geldiği zaman mutlu oluyorsunuz. Emek verdiğiniz, zaman ayırdığınız, özel hayatınızdan bir nevi feragat ettiğiniz takımınızın bu şekilde olması size mutluluk veriyor. Ama hep şunu söylüyoruz; inşallah sonunda da aynı şekilde üst sıralarda, belki en üstte bu ligi tamamlarız."
"OYUNCULARA MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF GELEBİLİR"
Takımın başarılı olmasıyla birlikte oyunculara da yabancı ve yerli takımlardan transfer tekliflerinin geldiğini ifade eden Özgökçen, ''Bizim başlangıçtan beri, 'Yıldız oyuncu istemiyoruz' dedik. Biz de yıldızlaşacak isimler istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Konyaspor´daki bütün futbolcu arkadaşların hepsi artık bölgesinde, mevkisin de son derece iyi isim olarak ön plana çıkmış arkadaşlardan oluşuyor. Dolayısıyla amacımıza ulaştık. Transfer limitlere baktığınız zaman federasyonun açıkladığı bir harcama limiti var. Biz bu harcama limitini yüzde 90-95 oranında doldurduk. Bugün başka takımlarla kıyasladığınız zaman kesinlikle üst düzey bir harcamamız söz konusu değil. Biz Konyaspor için üstün menfaatine bakıyoruz. Konyaspor için menfaat teşkil edici bir teklif gelirse, ikinci olarak futbolcu arkadaşlarımızın buradaki görüşleri ve onun da menfaati birlikte değerlendirildiği takdirde olumlu bir sonuç çıkarsa transferi gerçekleştirmek için elimizden gelen kolaylığı gösteririz. Biliyorsunuz ki Milli Takımımız play-off elemelerinde oynayacak, bu maçlar mart ayında yapılacak. Belki o döneme kadar futbolcularımıza Milli Takım´dan teklif gelir. Bu da bizi gururlandırır, geldiği zaman birlikte değerlendirilir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Konyaspor antrenmanından detay
Başkan Özgökçen röp. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2021-11-26 10:47:03

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