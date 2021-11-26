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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

İHA

Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Konyaspor, başarılı stoperleri Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile sözleşme yeniledi.
Konya Büyükşehir Stadı Basın Toplantı Salonu’nda Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Abdülkerim Bardakçı’nın sözleşmesi 3+1 yıl, Ahmet Çalık’ın sözleşmesi ise 3 yıllığına uzatıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Fatih Özgökçen, 13. hafta itibariyle oynanan oyunun, futbolcuların ortaya koyduğu mücadelenin taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandığını belirterek, “Tabii bu noktada hem biz yönetim olarak hem teknik ekibimiz hem futbolcularımız ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. En azından arzu ettiğimiz istediklerimiz sahaya yansıyor. Tabii ki bu noktada daha iyi yerlere gelme gayreti içerisinde olduğumuzu da özellikle belirteyim. 100. yılı yaşıyoruz. Tabii ki 100. yıl önemli. Türkiye’de birçok spor kulübü henüz 100. yılını yaşamadı. Dolayısıyla bunda da önemli çalışmalar yapma arzusu içerisindeyiz. 100. yılda Konyaspor Kulübü ne kadar başarılı olursa şehir olarak da o kadar ülke gündeminde ismimiz yer alır” dedi.

“Konyaspor birlik ve beraberlik içerisinde çok daha iyi yerlere gelecektir”
Şu ana kadarki yapmış oldukları transferlerde Konyaspor’un üstün menfaatlerini en üst düzeyde tutacaklarını belirttikleri hatırlatan Fatih Özgökçen, “Konyaspor’un üstün menfaatlerinin yanı sıra futbolcu arkadaşlarımızın menfaatleri de tabii ki bizim için vazgeçilmez bir ana unsurdur. Bu noktada transferi gerçekleşecek arkadaşlar da bize sonuna kadar katkı ve destek veriyorlar diye her platformda belirtmiştim. Hem Abdülkerim hem Ahmet bu noktada bize son derece yardımcı oldular. Konyaspor’un üstün menfaatlerini değerlendirerek, yeri geldi kendi menfaatlerinden de taviz verdiler. Ben bu noktada her ikisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer sözleşme yenileyen futbolcu arkadaşlarımız gibi onlar da büyük fedakarlık gösterdiler. İnşallah Konyaspor birlik ve beraberlik içerisinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
İmzalanan sözleşmeler hakkında kısa bilgi veren Başkan Özgökçen, “Ahmet ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Abdülkerim ile 3+1 yıl sözleşmemiz akdedildi. İnşallah şimdiye kadar göstermiş oldukları 13 maçtaki o mücadeleci tavırlarını geri kalan periyotta da sonuna kadar göstereceklerdir. Bu imzaların kulübümüze, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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