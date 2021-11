Konya'da 'Dijital Sanat Sergisi" açlıyor

Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddini Rumi’nin anlatıldığı “The Journey Of Being” Dijital Sanat Sergisi Konya Karatay Medresesi’nde 0617 Aralık tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Karatay Belediyesi iş birliği ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “The Journey of Being” Dijital Sanat Sergisi 0617 Aralık tarihileri arasında sanatseverlerle buluşacak. Anadolu’da Türk şiirinin öncüsü ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile Konya’nın ve tasavvufun vazgeçilmez ismi olan büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlânâ Celadeddini Rumi'nin evrensel anlam taşıyan eserleriyle tarih ve edebiyatı dijital sanatla buluşturacak olan sergide dünyaca ünlü sanatçı VOID’in, “The Journey of Being” eseri de yer alacak.

Dijital sergi kapsamında, Yunus Emre ile Mevlana Celadeddini Rumi’nin düşünce, edebiyat ve felsefelerinin dijital sanatla buluşacağı, dijital edebiyatın ve dijital sanatın imkan ve olanaklarının konuşulup tartışılacağı söyleşi, panel ve atölyelerin de yer alacağı “The Journey Of Being” Dijital Sanat Sergisi geleneksel çizgilerin ötesine çıkarak, sanatseverlerde merak ve heyecan uyandıracak. Konyalıların, yerli ve yabancı turistlerin sanat, tasavvuf ve tarihe dair bakış açılarına farklı bir boyut kazandıracak olan Dijital Sanat Sergisi, 17 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlik gün ve saatlerine https://karatay.edu.tr/thejourneyofbeing/ web sitesinden ulaşılabilmektedir.

