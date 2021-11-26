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Bacağını pancar makinesinin çarkına kaptırdı

DHA

Bacağını pancar makinesinin çarkına kaptırdı


Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde işçi Musa Canbulut (61), sağ bacağını temizlediği pancar makinesinin çarkına kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bacağı sıkıştığı yerden çıkartılan Canbulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Olay, saat 15.00 sıralarında Karapınar Konya karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir pancar alım merkezinde meydana geldi. Musa Canbulut,  çalışır haldeki pancar boşaltma makinesini temizlemeye başladı. Bu sırada bacağını makine çarklarının olduğu bölüme kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurdu. Ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Canbulut'un bacağı, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canbulut, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2021-11-26 18:57:11

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