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65 senedir lezzete kürek uzatıyor Konya'da 80 yaşındaki etliekmek ustası 65 yıldır fırın başında etliekmek yapıyor

İHA

65 senedir lezzete kürek uzatıyor Konya'da 80 yaşındaki etliekmek ustası 65 yıldır fırın başında etliekmek yapıyor

Konya’da çocuk yaşlarda etliekmek fırınında çalışmaya başlayan 80 yaşındaki Mehmet Gökbaba, 65 senedir geleneksel Konya etliekmeğini yapmaya devam ediyor.
Konya’da 67 yıl önce babası tarafından ekmek fırına çırak olarak verilen 80 yaşındaki Mehmet Gökbaba, iş çıkışında karnını doğurmak için etliekmek fırınına girdi. Etliekmek siparişi veren Gökbaba, bir süre sonra siparişinin gelmemesi üzerine fırında bulunan ustalara “Nerede kaldı benim siparişim” sorusunu yöneltince etliekmek ustalığına giden yol açıldı. Fırın ustası, mesleğini sorduğu Gökbaba'ya bu işin hemen olmayacağını söyleyerek, bu mesleği öğrenmek isterse kendisine öğreteceğini söyledi. Bunun üzerine etliekmek fırınında çırak olarak işe başlayan Gökbaba, askerlik yaşına kadar mesleği öğrendi. Mehmet Gökbaba askerlik görevinden sonra etliekmek fırını açtı. Mehmet Gökbaba, 65 senedir fırınında başta Konya etliekmeği olmak üzere, karışık, bıçak arası, peynirli, sade kekikli

Etliekmek yemeye geldi, etliekmek ustası oldu
65 yıldır çıraklık yıllarında öğrendiği etliekmeği yapan 80 yaşındaki Mehmet Gökbaba, “Ben ekmek fabrikasında çalışıyordum. Bundan 65 yıl önce gececiydim o zaman acıktım geldim. Sokağın içerisinde etliekmekçi vardı. Oraya yemek yemeye geldim. Beklerim beklerim ekmek gelmez, ben de ‘Hadi çabuk olun acıktım’ dedim. Bana 'sen ne iş yaparsın' dediler, ben 'ekmek fırınında çalışıyorum' dedim. Bilmiyor musun bu işin hemen olmayacağını dediler. Neyse ben yemeğimi yedim, sonra yukarıdan biri bağırdı seni buraya alalım diye. Çıktım yukarıya sen devamlı buraya gel dediler. Sonra ustam bana, senin işin tamam dedi. Ben de askere gittim. Askerden geldikten sonra Allah’ım bize imkan verdi kendi dükkanımızı açtık. 32 senedir de Bedesten Çarşısındayım. Bundan önce de Kadınlar Pazarı civarında bulunan bir sokakta 35 yıl boyunca yaptık” dedi.

"İşimi memnuniyetle yapıyorum"
Etliekmek ustalığını severek yaptığını anlatan Mehmet Gökbaba şöyle devam etti: “İşimi ben memnuniyetle yapıyorum. Sevmesem gelmem buraya. Ben niye sevmeyeyim çünkü bu müşteriyi buraya Allah gönderiyor. Düzgün etliekmek yapacaksın, biraz malzemeden fedakarlık yapılacak, sonra bu iş böyle devam eder gider. Ben bırakmayı hiç düşünmüyorum. Ne zaman dört kollu sala çıkmak nasip olursa ben de o zaman bırakacağım. Her mesleğin kendine özgü bir zorluğu illaki vardır. Bu iş zormuş diye bu mesleği bırakmak olmaz. Mesela ben bu sıcağa alıştım, şimdi bu sıcak beni etkilemez. Şimdi kış aylarındayız, bir de bu işin yaz günü var.”

Çıraklık yıllarında öğrendiği Konya usulü etliekmeği geleneksel olarak yapmaya devam eden Gökbaba, “Bu etliekmeğin usulü bu, değiştirecek olursan Konya etliekmeğinin usulü bozulur. Burada yapılacak olan bu etliekmeği güzel pişirecek, daha sonra müşteri nasıl isterse yumuşak, gevrek gibi lezzetleri ayarlayacaksın. 65 yıldır ben aynı etliekmeği yapıyorum, hiç bozmadım, bozmam da. 50 senedir aynı müşterim var” ifadelerini kullandı.
Beş yıldır Mehmet Gökbaba'nın fırınına geldiğini ifade eden Yaşar Balcı, "Şehir dışından gelen misafirlerimi buraya getiriyorum. Daha sonra tekrar geldikleri zaman önceki gittiğimiz yere gidelim diye bu sefer kendileri söylüyor. Geleneksel usullere uygun yapıyor. Lezzetini de kendisi her zaman yapıyor, bu tartışılmaz yani” şeklinde konuştu.

Oğlu da babasının yanında usta oldu
Yıllardır babasının yanında mesleği öğrenerek usta olan 49 yaşındaki Yusuf Gökbaba ise “Okulu bitirdikten sonra bu iş yerine eleman ihtiyacı olduğu için babamızın yanında mesleğe severek başladık ve öğrendik. Ben bu işte 1986 yılından beri devam ediyorum. Babam sebep oldu çok şükür. Bana esnaflığı, haram ve helali öğretti. Burada babamla birlikte devam ediyoruz. İnşallah uzun yıllar da çalışmak nasip olur” diye konuştu.

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