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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İHA

İki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Konya’da iki otomobil yarış yaptığı sırada, seyir halindeki başka bir otomobilin ağaca çarpmasıyla 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 20 Kasım Cumartesi saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İ.E.S. (18) idaresindeki 38 AZ 344 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki yolcular Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Polis kazanın sebebi ile ilgili çalışma başlatırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki kameraları detaylı bir şekilde inceledi. Tespit edilen görüntülerde, M.Ö. (29) isimli sürücünün kullandığı siyah BMW marka aracın kırmızı spor bir arabayla yarış yaparken kazaya sebep olduğu belirlendi. Kazaya sebep olduğu araç ile birlikte yakalanan M.Ö. isimli şahıs "Taksirle Adam Öldürme ve Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yarış yapan diğer araca ise "Trafiği Tehlikeye Düşürme" suçundan işlem yapıldı. Kaza yapan aracın sürücüsü olan ve hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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