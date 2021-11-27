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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesinde Mustafa Çöl (50), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Ereğli ilçesi Cami Kebir Mahallesi´nde hurdacılık yapan Mustafa Çöl, arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı konteynerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çöl´ün öldüğünü belirledi. Çöl´ün cansız bedeni, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Çöl´ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle tespit edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-11-27 16:12:38



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