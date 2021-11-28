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Konya'da özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

İHA

Konya'da özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

Konya’da görev yapan genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonunda gerçekleşen eğitim, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Projenin eğitim semineri; Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. İbrahim Yılmaz ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Acar tarafından verildi. Seminer kapsamında "Özel Güvenlik Hukuku, Genel KollukÖzel Güvenlik İlişkileri, Güvenlik Farkındalığı, Afet ve Acil Durum’’ konulu eğitimler verildi.
Projede mevcut hizmetlerin kalitesinin arttırılması, özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışması ve işbirliğiyle iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı. 2326 Kasım tarihleri arasında yapılan program yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Proje toplantısında aynı zamanda Konya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler de KAAN projesi kapsamında genel kolluk ve özel güvenlik iş birliği alanında programda yer alarak, projenin işleyiş ve önemi konusunda bilgilendirildi.

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