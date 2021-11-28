Karatay Belediyesinden “yaşlılar” için özel çalışma

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini ölçmek ve belediyeden beklentilerini belirlemenin yanı sıra onlara uygun projeler geliştirmek amacıyla özel bir çalışma yürütüyor.

Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor. Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Karaca’nın yanı sıra bir doktor bir hemşire ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekibin yaptığı ziyaretlerde; yaşlı vatandaşlara onların ekonomik ve sağlık durumları ile sosyal ve kültürel beklentilerini anlamaya yönelik çeşitli sorular yöneltiliyor. Elde edilen veriler, Karatay Belediyesinin ilgili birimleriyle paylaşılarak, yaşlılarla yönelik hayata geçirilecek projeler ve sunulacak hizmetlerin de alt yapısını oluşturuyor. Yine söz konusu çalışmayla hedeflenen; Karatay’da aktif yaşlanmayı destekleyecek çok daha fazla aktivite ve organizasyonların düzenlenmesinin önünün açılması.

İlçe genelinde ziyaret edilen yaşlılar da memnuniyetlerini dile getirerek Karatay Belediyesine teşekkür etti.



"Yaşlılarımızın yaşama etkin bir biçimde katılmasına imkan sağlamalıyız"

Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayı değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Yaşlılarımızın yaşama etkin bir biçimde katılmasına imkan sağlamalı, toplum için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını ve yaşama sevinçlerini kaybetmemelerini sağlamalıyız. Yaşlılarımızı sadece yılın belli günlerinde değil, toplumumuza sağladıkları katkılarla her zaman hatırlamalıyız. Yaşlı insanlarımıza gösterdiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü onlara olan minnet borcumuzdur. Bu kapsamda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımız, belirli program çerçevesinde ilçemizdeki yaşlılarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyor. Bu ziyaretler, bizler için olduğu kadar onlar için de önemli ve çınarlarımızı mutlu eden ziyaretlerdir. Bizler, belediye olarak ilçemizde birçok projeyi hayata geçirirken toplumun birçok kesiminden de görüş alıyoruz. İlçemizin çınarlarının faydalanacağı hizmetleri hayata geçirirken yine onların istek ve beklentilerine uygun olmasına özen gösteriyoruz. Ziyaretler bu bağlamda oldukça güzel ve verimli geçiyor. Katkıları için tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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