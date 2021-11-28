Konya’da tarım aletleri çalan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarım aletlerini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 hafta önce ilçede tarım aletlerinin çalınması üzerine araştırma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada Konya il merkezinden gelen N.D. (24), İ.P. (24) ve S.G.’nin (24) tarım aletlerini çaldığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüphelinin tekrar Seydişehir’e geldiğini belirleyince yakalayarak gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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