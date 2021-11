Sanayi tesislerine enerji verimliliğinde ‘mobil’ destek

Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliğinin artmasına katkı sunacak olan KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi hayata geçirildi.

KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi kapsamında, gerekli cihaz ve ekipmanlarla donatılan mobil etüt aracı, hem kamu kurumlarının hem de sanayicilerin talepleri doğrultusunda, işletmelerde enerji tüketimlerini ölçerek, enerjiyi daha verimli kullanmalarına yönelik etüt yapacak. Proje ile ayrıca enerji verimliliği bilincinin oluşturulması, sektörel bazda enerji tüketim verilerinin toplanması, hâlihazırdaki verimsiz geleneksel sistemlerin verimli sistemler haline dönüşümünde yol haritası çıkarılması ile bölge ve ülke ölçeğinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.



“Konya sanayisinde enerji verimliliği öncelikli gündem olacak”

İmza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, enerji verimliliğinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, Konya sanayisinde bu alanda farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Kütükcü, “Verimlilik her alanda çok önemli. Ama enerjideki verimlilik, ülkenin ve dünyanın çok daha önemli bir ihtiyacı haline geldi. Enerjide fiyatlar her geçen gün ararken, önümüzdeki dönemde enerji verimliliğini daha fazla konuşacağız. Biz de Konya Sanayi Odası olarak inşallah, Konya sanayimizde bugün imzalarını attığımız KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi ile bir farkındalık oluşturacağız. Bunun devamını da gerçekleştireceğiz. Projemiz hayırlı olsun” dedi.



“Sanayinin enerji verimliliği artırılacak”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mottosunun enerji verimliliği olduğunu söyleyerek, KOP bölgesindeki sanayi tesisleri başta olmak üzere her alanda enerji tüketimindeki verimliliği artırmak ve tasarruf sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şahin, “Sanayinin gelişmesi, yaşam standartlarının yükselmesi ve nüfusun artması ile birlikte enerji ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bir yandan yeni enerji tesisleri kurulurken, bir yandan tasarruf tedbirlerini uygulamak, verimliliği en üst seviye çıkarmak için tüm kurumlarımızın ortak çalışması gerekiyor. Biz de bölgemizdeki sanayi tesislerimizdeki kayıpları tespit edip, enerji verimliliğini artırabilmek adına enerji etüt aracı tesis etmek suretiyle sanayinin enerji verimliliğini artırmaya katkı vermeyi arzu ediyoruz. Bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



“Enerji verimliliği projesi tüm alanlara örnek olacak”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da, enerji verimliliği projesinin örnek olacağına dikkat çekerek, “Dünya şu anda enerjiyi daha fazla kullanmayla değil, daha az kullanmayla övünüyor. 2050 yılında, üretilen enerjinin yüzde 50’si yenilenebilir enerjiden olacak ve tüketilen enerji yarı yarıya daha az olacak diye planlanıyor. İnşallah biz de yenilenebilir enerjiyi daha fazla kullanacağız. Bu enerji verimliliği projemiz de, tüm alanlarda örnek olacak. Hem KOP Bölgesine hem de Konya’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Projenin imzaları Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı tarafından atıldı. İmza töreninde, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Fatih Olgun ve Genel Sekreter Fatih Bayraktar ile projenin hazırlanma sürecini yöneten profesyonel kadrolar da yer aldı.

